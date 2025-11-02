Quảng Trị: Phát hiện hai bộ hài cốt liệt sỹ kèm di vật tại xã Khe Sanh

Chiều 2/11, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị đã phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Khe Sanh. Cụ thể, từ ngày 21/10-2/11, quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ ở độ sâu 0,8-1m.

Các hài cốt tìm thấy được bọc trong bao tử sỹ còn có nhiều xương cốt.

Các di vật được phát hiện gồm tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế dày, khuy dày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin…

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, có 1 bộ hài cốt được phát hiện có di vật kèm theo là một tấm biển nhỏ làm bằng nhôm có dòng chữ “SH 1- 99X.”

Hai hài cốt liệt sỹ trên đang được hương khói, bảo quản, chăm sóc tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị và chờ xác định thông tin từ các cơ quan chức năng.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực trên.../.

