Cần Thơ tổ chức truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ

Sáng 31/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Các hài cốt liệt sỹ được Đội K90 (Quân khu 9) quy tập tại xã Trường Long, xã Đông Phước và xã Nhu Gia (thành phố Cần Thơ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ - những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, trở thành tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trước anh linh các liệt sỹ, ông Nguyễn Văn Khởi thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ và nguyện đoàn kết một lòng, tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ; chăm sóc chu đáo phần mộ của các liệt sỹ.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát tìm kiếm đối với các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn các địa phương, tổ chức tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, để đưa các chú, các cô, các anh, các chị về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính và thân nhân các liệt sỹ còn thiếu thông tin đã được quy tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.

Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố, những năm qua đơn vị đã phối hợp các ngành chức năng tích cực tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sỹ vào an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ. Qua quá trình khảo sát, đơn vị đã phát hiện tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh vẫn còn sót lại hài cốt liệt sỹ.

Sau hơn một tháng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố phối hợp với Đội K90 (Quân khu 9) và được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Trường Long, xã Đông Phước, xã Nhu Gia, Đội K90 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sỹ.

Các liệt sỹ chưa biết được thông tin, chưa xác định được đơn vị, quê quán./.

Chế độ, chính sách khi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được quy định thế nào? Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ... làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,5 lần so với mức lương cơ sở.