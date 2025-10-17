Tây Ninh quy tập 490 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Ngày 17/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn 24 (mùa khô 2024-2025) và quy tập mộ trong nước 9 tháng của năm 2025.

Tại Tây Ninh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh luôn được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo từ việc xây dựng triển khai kế hoạch; chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với tổ chức chính trị-xã hội và vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn mùa khô 2024-2025, Đội K70 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn hai tỉnh Tboung Khmum và tỉnh Kam Pong Cham (Campuchia).

Đội K71 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ba tỉnh Seam Reap, Banteay Mean Chey và Oddar Meanchey (Campuchia). Đội K73 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn trong nước và Quân khu Đặc biệt, các tỉnh Svay Rieng, Battambang và Pailin (Campuchia).

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, các Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 490 bộ hài cốt liệt sỹ (đạt hơn 180% so với chỉ tiêu).

Qua 24 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sỹ từ năm 2001 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 8.627 bộ hài cốt liệt sỹ (trong đó có 8.621 mộ lẻ và 6 mộ tập thể khoảng 280 hài cốt); có 282 hài cốt liệt sỹ biết tên và địa chỉ. Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 1 năm 2025 đã hoàn thành ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh (trước khi sáp nhập).

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và phường, xã biên giới đã có nhiều đề xuất liên quan đến tổ chức lễ bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ; quan tâm chăm lo, bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ....

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, cho biết đến nay, sau khi kết thúc giai đoạn 24, vẫn còn 139 thông tin mộ ở 139 vị trí thuộc các tỉnh Kompongcham, Tboung Khmum, Siem Riep, Benteay Meanchey, Oddor Meanchey, Svay Rieng, Battambang, Pailin (Campuchia), dự kiến quy tập được 318 hài cốt liệt sỹ. Hiện nay Đội K71 và K73 vẫn đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ông Phạm Tấn Hòa giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách các đơn vị thuộc Campuchia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thống nhất kế hoạch hiệp đồng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho 3 đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể qua từng năm, từng đợt; Đội K70, K71, K73 chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện trang bị, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ các đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026)./.

