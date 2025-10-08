Quảng Trị: Phát hiện, quy tập 29 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Ngày 8/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 29 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật quan trọng.

Theo đó, từ giữa tháng 9 đến nay, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các di tích ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, đơn vị thi công đã phát hiện các di vật của bộ đội và đã báo chính quyền địa phương.

Sau khi nắm được thông tin từ chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội 584 tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đơn vị đã phát hiện, quy tập được 27 hài cốt liệt sỹ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và 2 hài cốt liệt sỹ tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị), cùng nhiều di vật như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Hiện 29 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại Nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Tại đây, các hài cốt liệt sỹ đang được cán bộ, nhân viên Đội 584 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chính trị xã hội địa phương tổ chức bảo quản và hương khói.

Chiều 8/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị do ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương viếng anh linh 29 anh hùng liệt sỹ tại Nhà tiếp đón Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do cho đất nước.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị cũng đã thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Đội 584 và các đơn vị, lực lượng liên quan./.

