Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Thanh An

Ngày 3/10, Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp Phú Bình, xã Thanh An (trước đây là xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin thu thập, xác minh từ nhân chứng và kết luận địa bàn, từ ngày 29/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai công tác tìm kiếm trên khu vực nghi có mộ liệt sỹ.

Đến ngày 2/10, đơn vị đã phát hiện và cất bốc được hai hài cốt liệt sỹ.

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1,5m, nằm cách nhau khoảng 3m. Bên cạnh hài cốt còn có một số di vật như tăng, tấm đắp…

Qua đối chiếu thông tin tại chỗ, bước đầu lực lượng chức năng nhận định đây có thể là phần mộ của các liệt sỹ thuộc một đơn vị quân y, được chôn cất trong lúc làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh trong chiến đấu.

Hiện lực lượng quy tập đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu tại địa bàn nói trên nếu có thông tin liên quan đến vị trí chôn cất liệt sỹ, phối hợp cung cấp để hỗ trợ xác minh danh tính./.

