Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều 6/10, tại Tòa thị chính tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Koh Kong giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Trung Hồ và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong Hak Leng đồng chủ trì buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành hai tỉnh An Giang và Koh Kong.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Trung Hồ cho biết thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 28/8/2000 tại Phnom Penh, đến nay hai Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 4.286 hài cốt liệt sỹ tại địa bàn 6 tỉnh của Campuchia. Riêng tại tỉnh Koh Kong, Đội K92 đã quy tập được 160 hài cốt, trong đó mùa khô 2024-2025 đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sỹ.

Ông nhấn mạnh kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ chí tình của lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Koh Kong trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường và bảo vệ lực lượng tìm kiếm.

Lễ ký kết tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, đồng thời thể hiện nghĩa cử tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập và hữu nghị giữa hai dân tộc.

Về phần mình, ông Hak Leng đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa Ban Chuyên trách hai tỉnh thời gian qua; khẳng định tỉnh Koh Kong sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong công tác khảo sát, tìm kiếm, cung cấp thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mùa khô 2025-2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Koh Kong trong giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026.

Nhân dịp này, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang đã trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong phục vụ công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đồng thời trao tặng quà tri ân chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Koh Kong vì sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chuyên trách và Đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua./.

