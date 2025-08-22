An Giang quy tập 88 hài cốt liệt sỹ trong mùa khô, đa số ở Campuchia

Sáng 22/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước giai đoạn giai đoạn 24 (mùa khô 2024-2025).

Giai đoạn 24 (mùa khô 2024-2025), Ban Chỉ đạo đã tìm kiếm, quy tập được 88 hài cốt liệt sỹ (tại Campuchia có 64 hài cốt, ở tỉnh có 24 hài cốt; xác định được danh tính 2 hài cốt liệt sỹ).

Trên địa bàn Campuchia, Đội K92, K93 phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang 6 tỉnh: Kam Pốt, Kép, Koh Kong, Shihanuok, Tà Keo và Kampong Speu thuộc Vương quốc Campuchia, cựu chiến binh là người Campuchia đã từng tham gia chiến đấu với bộ đội Việt Nam, những người lớn tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tổ chức thành từng tổ đến từng phum, sóc để vận động người dân cung cấp thông tin mộ liệt sỹ, nơi chôn cất, hy sinh.

Trên cơ sở tài liệu lưu trữ, lực lượng vũ trang và người dân cung cấp, đơn vị đã nắm được 137 thông tin với trên 106 địa điểm tìm kiếm, quy tập và tiến hành đào tìm bằng cơ giới, thủ công trên 19.920 hố, tương đương 26.000m3 đất.

Các đội đã tìm kiếm, quy tập được 64 hài cốt liệt sỹ, trong đó Đội K92 đã quy tập được 13 hài cốt; Đội K93 quy tập được 51 bộ hài cốt, xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sỹ.

Đối với các địa bàn trong tỉnh, Đội K92, K93 đã tổ chức khảo sát và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại 8 địa bàn cấp huyện cũ (huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Kiên Lương, thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ) và huyện Tri Tôn, An Phú, thị xã Tịnh Biên, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang cũ), quy tập được 24 hài cốt liệt sỹ, xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sỹ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia trị giá hơn 545 triệu đồng; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 960 lượt người dân Campuchia.

Ngoài ra, Ban Chuyên trách tỉnh cùng một số doanh nghiệp tổ chức thăm tặng quà Đội K92, K93 và một số đơn vị trên địa bàn Campuchia. Những hoạt động này góp phần giữ vững mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được tốt hơn.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đạt được trong mùa khô 2024-2025.

Đại tá Cao Minh Tâm nhấn mạnh thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn, vì vậy Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tỉnh tổ chức có hiệu quả các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; quan tâm chăm lo, bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ; làm tốt công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giúp các tỉnh bạn nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia tỉnh An Giang và các tỉnh thuộc Campuchia.

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025)./.

