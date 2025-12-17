Hiến tặng hơn 200 kỷ vật kháng chiến cho Bảo tàng Quân khu 5

Chiều 17/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bảo tàng Quân khu 5 tổ chức tổng kết Cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng kỷ vật kháng chiến và giao lưu với các nhân chứng lịch sử trao tặng hiện vật.

Thượng tá Trần Thị Anh Thư, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 5 cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác sưu tầm hiện vật của Bảo tàng trong bối cảnh các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, nhiều người đã qua đời; địa bàn Quân khu 5 rộng, các nhân chứng sinh sống rải rác trên cả nước, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, sưu tầm kỷ vật kháng chiến.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, Bảo tàng đã tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ban hành Thư ngỏ kêu gọi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quân khu qua các thời kỳ, cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường Khu 5, gia đình cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiến tặng kỷ vật kháng chiến nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu.

Sau 6 tháng triển khai, Thư ngỏ đã lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ và nhân dân. Đến nay, Bảo tàng Quân khu 5 đã tiếp nhận hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu; trong đó có 124 hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử cao, vượt trội so với những năm trước.

Nhiều hiện vật phản ánh các sự kiện quan trọng tại Liên khu 5 giai đoạn 1945-1955, Nghị quyết Khu ủy Khu 5 (tháng 10/1968) cùng nhật ký, thư thời chiến, sổ ghi chép, bi đông và các kỷ vật gắn liền với đời sống chiến đấu của bộ đội.

Mỗi hiện vật được hiến tặng không chỉ bổ sung nguồn tư liệu quý cho công tác trưng bày, nghiên cứu mà còn gắn với những câu chuyện xúc động, thể hiện tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trách nhiệm truyền lại ký ức về hành trình kháng chiến cứu nước của cha ông cho các thế hệ mai sau.

Từ những kết quả đạt được, Bảo tàng Quân khu 5 xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm trong năm 2026, trọng tâm là mở rộng phạm vi vận động hiến tặng kỷ vật; tăng cường gặp gỡ, tri ân các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ; phối hợp với địa phương, đơn vị, trường học, đẩy mạnh truyền thông, kể lại những câu chuyện gắn với từng hiện vật nhằm phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống.

Thượng tá Trần Thị Anh Thư, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 5 khẳng định: Hoạt động sưu tầm, hiến tặng kỷ vật kháng chiến được xác định không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ và các thế hệ hôm nay./.

