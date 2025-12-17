Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 17/12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2025 và năm mới 2026 tại một số cơ sở Công giáo và Tin Lành tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo; cảm ơn sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo đã đồng hành, ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công tác an sinh, hỗ trợ đồng bào bị hậu quả thiên tai, bão lũ trong năm 2025.

Chia sẻ tình hình và những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai nhiều quyết sách quan trọng, tạo ra sức phát triển mới cho kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của mọi người dân Việt Nam dù là người có đạo hay không có đạo cho sự phát triển của đất nước.

Các quyết sách của Đảng, Nhà nước đều hướng đến hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; mục tiêu lớn nhất, trước nhất là vì sự hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, bước sang năm 2026 với mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất mong muốn và tin tưởng Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng, các giám mục, linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo trên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần “Kính chúa - yêu nước,” lan tỏa tình yêu thương, đức hy sinh của Chúa, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân, thống nhất đồng thuận cao với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để chung sức, đồng lòng thực hiện khát vọng hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đất nước cường thịnh.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho đồng bào Công giáo, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ niềm vui trước những đổi thay tích cực và thành công của đất nước trong năm 2025, bất chấp những khó khăn từ những tác động tiêu cực của tình hình thế giới và hậu quả thiên tai bão lũ; cho biết thời gian qua, đồng bào Công giáo Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cùng các giáo phận trong nước đã có những hoạt động tích cực, tham gia cùng chính quyền hỗ trợ đồng bào bị thiên tai khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Giám mục Nguyễn Năng cho biết, đồng bào Công giáo vui mừng trước sự phát triển của đất nước cùng những chủ trương, chính sách đang được triển khai, đặc biệt là các chính sách đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng.

Các linh mục, tu sỹ đang nỗ lực thực hiện chức trách của mình theo quy định của Giáo hội để góp phần vào việc xây dựng, củng cố đạo đức, văn hóa con người từ những việc làm cụ thể như: Giáo dục giáo dân thực hành lương tâm nghề nghiệp; tôn trọng sự thật, không gian dối, thực hiện yêu thương bác ái, mang lại sự bình an cho mọi người xung quanh, cho xã hội.

Người Công giáo sẽ không chỉ đồng hành với dân tộc mà còn nỗ lực làm hơn thế, bởi người Công giáo chính là một thành phần của dân tộc, là một bộ phận của dân tộc Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết (trái) tặng quà chúc mừng Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) nhân dịp Giáng sinh 2025 và năm mới 2026. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thăm Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và toàn thể Hội thánh một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới mạnh khỏe, thành công.

Thông báo những kết quả tích cực trong lĩnh vực kinh tế, đối ngoại của đất nước đã đạt được trong năm 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo và đồng bào tín hữu đạo Tin lành đã luôn đoàn kết, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, chung tay góp sức vượt qua những khó khăn, tạo nên sức mạnh đạt được những thành quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ mong muốn Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường, các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục động viên đồng bào đạo hữu đoàn kết, cùng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước; đồng thời quan tâm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, ấm no, từ đó góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Thay mặt các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo và đồng bào tín hữu đạo Tin Lành, Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và đồng bào Tin Lành trên cả nước hoạt động ổn định và phát triển.

Bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước, Mục sư Thái Phước Trường cam kết sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn đồng bào tín hữu đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước./.

Không khí mua sắm Giáng sinh rộn ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh Đông đảo người dân và du khách đang tận hưởng không khí Giáng sinh sôi động tại TP. Hồ Chí Minh với các cửa hàng mở cửa liên tục, bán nhiều vật phẩm trang trí, đồ thủ công.