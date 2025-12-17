Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Phòng học STEM giúp “học đi đôi với hành”

Sáng 17/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Đây là nội dung nằm trong Chương trình của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia trao tặng 100 phòng học STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đang tập trung cao, mang tính đột phá để vững bước trong kỷ nguyên mới, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển, việc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam dành sự quan tâm thiết thực vì sự nghiệp đổi mới khoa học sáng tạo của đất nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng phòng học STEM sẽ giúp “học đi đôi với hành,” trong đó “hành” là bằng khoa học, bằng tri thức sáng tạo và bằng khát vọng; phòng học sẽ là không gian ý nghĩa, thiết thực, để học sinh có thêm điều kiện khám phá, trải nghiệm, tiếp cận tri thức, nâng cao năng lực sáng tạo và tư duy, đạt được kết quả học tập có tính đột phá, góp phần cho sự phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thăm phòng học thực hành Stem. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục tỉnh, địa phương khai thác, sử dụng hiệu quả công trình; tiếp tục quan tâm đầu tư, nhân rộng các mô hình giáo dục hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của Trung ương và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam đối với tỉnh Lào Cai thời gian qua; mong muốn thời gian tới, Trung ương và Tập đoàn tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa giúp tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực khác.

Chương trình STEM Innovation Petrovietnam được triển khai từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chương trình được khởi động từ ngày 21/9, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành 100 phòng thực hành STEM trong 100 ngày tại 34 tỉnh, thành phố, góp phần hình thành mạng lưới các “hạt nhân” giáo dục thực hành, kết nối và lan tỏa tri thức trên phạm vi toàn quốc.

Tại tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam đầu tư 3 phòng học STEM đạt chuẩn quốc tế cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Cam Đường và Trường Trung học cơ sở Mường Khương.

Các phòng học này được trang bị thiết bị hiện đại, xây dựng theo các chuẩn quốc tế, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; cho phép tổ chức dạy học liên môn, học tập dựa trên trải nghiệm, thực hành và nghiên cứu sáng tạo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam Trần Quang Dũng khẳng định việc triển khai hệ thống phòng thực hành giáo dục STEM được xem là dự án có quy mô lớn nhất do doanh nghiệp triển khai trong lĩnh vực giáo dục thực hành trên phạm vi cả nước tính đến thời điểm hiện nay. Đây là cách cụ thể hóa chủ trương “học đi đôi với hành,” góp phần thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; cải cách căn bản giáo dục và đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Thu chia sẻ Phòng học STEM hoàn thành có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, giúp thầy, cô giáo và học sinh của trường phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Tại đây, học sinh được tự tay thiết kế, chế tạo, lập trình và thử nghiệm, chuyển hóa kiến thức lý thuyết trên sách vở thành các sản phẩm thực tế; cung cấp cho các em cơ hội sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ kịp thời của các cấp, các ngành và xã hội là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ; trao 30 suất học bổng cho học sinh của trường./.

