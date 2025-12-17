Quảng Ngãi cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia mùa khô năm 2025-2026, sau hơn một tháng triển khai (từ ngày 10/11), Đội K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia.

Mới đây, ngày 14/12 tại Khu vực bản Hạt Xăn, huyện Xay Xệt Thả, tỉnh Attapu, Lào, từ nguồn tin do nhân dân nước bạn cung cấp, qua rà soát, đối chiếu các thành viên Đội K53 đã tổ chức khai quật, cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ.

Hiện cả hai hài cốt này chưa xác định được danh tính, tuy nhiên các mẫu xương còn nhiều, chất lượng mẫu sinh phẩm tốt, đủ điều kiện giám định ADN.

Ngoài ra, Đội K53 cũng tìm thấy các di vật của liệt sĩ như tăng (màn/chiếu) và võng bộ đội.

Mẫu hiện vật ở khu vực tìm thấy hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 2/12, cũng qua nguồn tin do nhân dân nước bạn cung cấp tại bản La Nhao, huyện Xả Mac Khi Xay, tỉnh Attapeu, Lào, Đội K53 đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ, hiện chưa xác định được danh tính; các mẫu xương, chất lượng mẫu sinh phẩm tốt, đủ điều kiện giám định ADN; một số hiện vật tìm thấy cùng như tăng cúc áo bộ đội.

Một hài cốt còn lại được Đội K53 tìm thấy, cất bốc ngày 24/11 tại khu vực đồn Ô Zơ, xã Tà Veng Nơ, huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Hiện cả 5 hài cốt được bảo quản và thờ cúng trang nghiêm tại nơi đơn vị đang trú quân.

Đội K53 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ ở Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn.”

Đại tá Võ Tấn Tài đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đội K53 tiếp tục chủ động phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn thu thập thông tin, nâng cao hiệu quả quy tập, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Mùa khô 2024-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, Đội K53 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã khảo sát tại các địa phương Nam Lào và tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Đội K53 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sỹ đưa các chiến sỹ về đất mẹ an táng./.

