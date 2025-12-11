Đón hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước

Tối 10/12, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sỹ và các Đội K70, K71 và K73 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia đợt 1, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026).

Qua 34 ngày tổ chức tìm kiếm, quy tập tại Campuchia (từ ngày 6/11 đến ngày 10/12/2025), các Đội đã tìm kiếm, quy tập được 180 hài cốt liệt sỹ; trong đó, Đội K70 quy tập 16 hài cốt, Đội K71 quy tập 140 hài cốt và Đội K73 quy tập 24 hài cốt.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu thắp hương cho các liệt sỹ. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Đội trưởng Đội K71, cho biết thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 22/10/2025 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026), ngày 6/11/2025, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia.

Trong số đó, Đội K70 khảo sát, tìm kiếm 95 mộ liệt sỹ ở các tỉnh Kampong Cham và tỉnh Tboung Khmum; Đội K71 khảo sát, tìm kiếm 172 mộ liệt sỹ ở các tỉnh Seam Reap, tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Otdar Meanchey; Đội K73 khảo sát, tìm kiếm 76 mộ liệt sỹ tại tỉnh Prey Veng, tỉnh Battambang và tỉnh Pailin

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn, cán bộ, chiến sỹ của các Đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ, dẫn đường của Tiểu khu Quân sự, nhân dân của các tỉnh bạn.

Hài cốt liệt sỹ được đưa vào Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (Tân Biên) chờ thực hiện nghi thức truy điệu, an táng. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Các đội cùng chính quyền địa phương các cấp làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ hỗ trợ kinh phí, vật chất, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân địa phương nơi đóng quân và nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, được chính quyền và nhân dân bạn đồng tình ủng hộ.

Các đội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc, hai quốc gia Việt Nam và Campuchia.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của cán bộ, chiến sỹ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia đợt 1, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026); gửi lời cảm ơn lực lượng bảo vệ, dẫn đường của Tiểu khu Quân sự các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giúp đỡ, hỗ trợ các đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ đợt 1, giai đoạn 25 trở về nước, Đại tá Nguyễn Minh Tấn đề nghị Ban Chỉ huy các đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục bàn giao hài cốt liệt sỹ đúng quy định và chuẩn bị phục vụ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ trang trọng, chu đáo.

Đồng thời, các đội khẩn trương triển khai các mặt công tác đảm bảo, quán triệt thực hiện đầy đủ các chính sách đối với các cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, kiểm tra phương tiện, tập huấn bồi dưỡng tiếng Khmer và công tác chuyên môn, nhất là kỹ thuật đào, tìm phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt đợt 2, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026) và sẵn sàng nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong nước.

Hài cốt liệt sỹ được bảo quản tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (Tân Biên) chờ thực hiện nghi thức truy điệu, an táng. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Minh Tấn cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao cả thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn," "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Những năm qua, nhờ sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, ngành, hệ thống chính trị, địa phương và bạn bè quốc tế, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia với quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm lớn, thực hiện nhiệm vụ bằng cả trái tim, đoàn kết, đồng lòng trong công tác tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ ở đất mẹ.

Sau buổi lễ, các đại biểu và các lực lượng vũ trang, đại diện các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ các Đội đã cùng đưa hài cốt các liệt sỹ, thắp hương tưởng niệm liệt sỹ tại Nhà lưu giữ hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 - Tây Ninh, xã Tân Biên và Nhà lưu giữ hài cốt liệt sỹ tại Đội K73 sau đó tổ chức bàn giao cho Sở Nội vụ tại Nghĩa trang liệt sỹ đồi 82 - Tây Ninh./.

Đồng Tháp: Đội K91 tìm thấy 5 bộ hài cốt liệt sỹ trong đợt tìm kiếm ở Campuchia Trong quá trình tìm kiếm, được sự giúp đỡ của chính quyền và nguồn tin cung cấp của người dân địa phương, Đội K91 xác minh, khảo sát và tiến hành đào tìm được 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.