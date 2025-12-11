Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Ngày 10/12, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đống Đa, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 2 cho 25 hộ dân thuộc dự án xây dựng quảng trường-công viên trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội nhằm chỉnh trang không gian công cộng, bảo tồn cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và cải thiện hạ tầng đô thị trung tâm.

Trước đó, đợt 1 chi trả bồi thường diễn ra vào ngày 8/12. Hiện, vẫn còn 34 hộ dân vẫn đang trong công tác bàn giao, nhận bồi thường trong tổng số 59 hộ dân, chủ sở hữu đất trong danh sách.

Mức bồi thường cho nhà cửa và công trình bị tháo dỡ, thu hồi sẽ được tính bằng giá trị xây dựng mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, hoặc bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế.

Với thông tin minh bạch, phường Hoàn Kiếm đã đạt được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Các hộ được nhận đền bù từ dự án đều đã được Ủy ban Nhân dân phường phối hợp cùng Ban quản lý dự án tổ chức tham quan, kiểm tra quỹ nhà đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng, phường Thượng Thanh và xã Đông Anh (Hà Nội).

Nhiều người dân cho rằng vị trí nhà, đất đều rộng và thoáng hơn so với các khu vực phố cổ hiện nay.

Tại khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng, hiện nay đã có 149 lô liền kề với diện tích từ 50-90 m2/lô, được xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85-91,6%. Giá đất dự kiến từ 46,7-65,6 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Khu nhà ở tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A-ĐN2, NO15A-ĐN3, NO15B-ĐN1 và NO15B-ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50m2 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8-33 triệu đồng/m2.

Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5-40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Dự án xây dựng quảng trường-công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô nghiên cứu khoảng 2,14ha, nằm trong phạm vi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn chính, hiện nay vẫn đang ở giai đoạn 1 là thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân, chủ sở hữu đất.

Ghi nhận tại các điểm chi trả trong ngày 10/12 cho thấy công tác chi trả tiền hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

Đa số người dân đều bày tỏ sự hài lòng về mức hỗ trợ cũng như cách thức tổ chức.

Quy trình giải ngân được thực hiện nhanh chóng, rõ ràng, các bước thủ tục được hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi tối đa cho người nhận và không phát sinh tình trạng chậm trễ hay gây phiền hà./.

Hà Nội: Phương án di dời trụ sở các cơ quan khi mở rộng phía Đông hồ Hoàn Kiếm Theo báo cáo của Hà Nội, tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng quảng trường- công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14ha.