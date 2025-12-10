Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2672/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 phê duyệt Đề án “Đưa công dân Việt Nam đi học tại Liên bang Nga, Trung Quốc, các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ giai đoạn 2026-2035.”

Mục tiêu của Đề án là nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và thực tập ngắn hạn ở Liên bang Nga, Trung Quốc, các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ; ưu tiên gửi đi đào tạo những ngành các quốc gia này có thế mạnh.

Trong giai đoạn 2026-2035, dự kiến mỗi năm cử đi học khoảng 1.500 ứng viên theo các chương trình học bổng Hiệp định và ngoài Hiệp định.

Dự kiến số người đi học tại Liên bang Nga: 1.000 ứng viên/năm; tổng số ở các nước còn lại: 500 ứng viên/năm.

Số lượng người được cử đi học có thể thay đổi phụ thuộc vào chỉ tiêu học bổng của phía nước ngoài cấp, nhu cầu đào tạo thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Đối tượng đào tạo

Công dân Việt Nam dự tuyển đi học theo tiêu chí quy định của từng nước. Những trường hợp đã đáp ứng các điều kiện nhận học bổng của Chính phủ nước ngoài diện Hiệp định hoặc ngoài Hiệp định sẽ được xem xét cấp bù kinh phí của Chính phủ Việt Nam nếu thuộc các đối tượng sau (trường hợp không đáp ứng điều kiện để nhận học bổng cấp bù của phía Việt Nam sẽ được đi học bằng học bổng do phía nước ngoài cấp):

1. Đào tạo trình độ đại học

a) Đối với các chương trình học bổng có từ 100 chỉ tiêu trở lên

- Học sinh, sinh viên năm thứ nhất đại học tại Việt Nam, có kết quả học tập tốt ở cấp trung học phổ thông thuộc một trong các nhóm đối tượng sau: (i) là người dân tộc thiểu số; (ii) hộ nghèo; (iii) con liệt sĩ; (iv) ở khu vực miền núi hoặc hải đảo; (v) con cán bộ ngoại giao đang công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở quốc gia đó (trường hợp là học sinh, sinh viên năm thứ nhất học ở nước ngoài thì có kết quả học tập của cấp học trung học phổ thông đạt từ 8.0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương).

- Học sinh trung học phổ thông, sinh viên năm thứ nhất đại học tại Việt Nam đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức), quốc tế (do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia), đoạt giải chính thức trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận). Riêng đối với ứng viên đi học tại Liên bang Nga bao gồm đối tượng đoạt giải Olympic tiếng Nga do Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga hoặc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức; sinh viên ngành ngôn ngữ Nga được chuyển tiếp đi học tiếng Nga 01 năm học.

- Học sinh, sinh viên năm thứ nhất đại học tại Việt Nam, có kết quả học tập tốt ở cấp trung học phổ thông do các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước đề cử nhằm phát triển nguồn nhân lực cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước và nhận trở về công tác sau tốt nghiệp.

- Sinh viên năm thứ nhất đại học của các trường thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân đội).

b) Đối với các chương trình học bổng dưới 100 chỉ tiêu

Ngoài các đối tượng tại điểm a) nêu trên có thêm đối tượng học sinh, sinh viên năm thứ nhất đại học tại Việt Nam có kết quả học tập tốt ở cấp trung học phổ thông.

2. Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, cơ sở giáo dục.

b) Người tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên hoặc người tốt nghiệp thạc sĩ với kết quả học tập đạt từ 8,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương được chuyển tiếp đi học trình độ cao hơn.

c) Đối tượng do các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước đề cử nhằm phát triển nguồn nhân lực cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước và nhận trở về công tác sau tốt nghiệp.

3. Thực tập ngắn hạn

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, cơ sở giáo dục.

Ngành học, phương thức đào tạo

Về ngành học, Đề án đào tạo nhân lực thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề Việt Nam có nhu cầu, trong đó ưu tiên cử đi các ngành thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, blockchain, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất, công nghệ hàng không, vũ trụ, ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng, công nghệ hạt nhân, đường sắt, công nghệ sinh học, Y - Dược, pháp luật, … quy định tại các đề án, chương trình do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phương thức đào tạo: toàn thời gian ở nước ngoài tại các cơ sở đào tạo có uy tín của Liên bang Nga, Trung Quốc, các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ.

Kinh phí và thời gian thực hiện

Quyết định quy định kinh phí thực hiện Đề án gồm:

Kinh phí hỗ trợ của các nước dành cho đào tạo công dân Việt Nam theo diện Hiệp định và ngoài Hiệp định.

Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước Việt Nam bao gồm chi cho công tác đào tạo công dân Việt Nam ở nước ngoài và chi cho công tác quản lý Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

Kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài (nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục đại học; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác).

Việc quản lý, sử dụng kinh phí để triển khai Đề án thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thời gian thực hiện việc tuyển sinh đi học nước ngoài theo Đề án này được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2035.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (10/12/2025); bãi bỏ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2792/VPCP-QHQT ngày 21/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về quy định tuyển chọn ứng viên đối với các nước Liên bang Nga, Trung Quốc, các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ diện Hiệp định./.

