Dự án mở rộng Quốc lộ 91: Cần Thơ hỗ trợ tối đa 90% với đất trồng cây lâu năm

Nhằm tháo gỡ những "nút thắt" trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản quy định cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ mới.

Theo đó, thống nhất mức hỗ trợ tối đa 90% đối với loại đất trồng cây lâu năm cho những chủ sử dụng đất gốc và 60% cho những trường hợp nhận chuyển nhượng từ chủ gốc.

Theo nội dung Công văn số 2774/UBND-KT về việc chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng ký, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất mức hỗ trợ tối đa 90% giá trị bồi thường về đất cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất gốc. Đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gốc (người mua lại), mức hỗ trợ được áp dụng tối đa là 60%.

Để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với thực tế từng địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể theo thẩm quyền, nhưng không được vượt quá mức trần mà thành phố đã thống nhất.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất chính sách hỗ trợ bổ sung đối với 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ dự án trước đây cũng được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Theo đó, mức hỗ trợ bổ sung được xác định bằng: số tiền bồi thường theo chính sách mới trừ đi tổng số tiền đã nhận trước đây cộng với phần lãi suất; trong đó, lãi suất được tính theo lãi suất không kỳ hạn bình quân của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước trên địa bàn, tương ứng với thời gian đã nhận tiền. Đặc biệt, trong trường hợp tính toán lại mà mức bồi thường hiện nay thấp hơn mức đã nhận trước đây, người dân vẫn được giữ nguyên mức đã nhận, không phải hoàn trả.

Về chính sách tái định cư, thành phố chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành, bao gồm cả việc xác định giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ hồ sơ pháp lý để xác định đúng đối tượng và mức hỗ trợ. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, giúp người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đặt ra mốc thời gian hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 31/12/2025.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ - chủ đầu tư dự án, tính đến đầu tháng 12/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao mặt bằng được khoảng 48,82% tổng chiều dài tuyến (6.877/14.086m).

Tuy nhiên, khó khăn hiện hữu là mặt bằng bàn giao không liên tục, bị chia cắt dạng "da beo", gây trở ngại lớn cho việc triển khai thi công đồng bộ, đặc biệt là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như điện, nước cần mặt bằng liền mạch.

Quốc lộ 91. (Nguồn: TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, dù còn vướng mặt bằng, không khí trên công trường vẫn rất khẩn trương. Hiện Ban Quản lý dự án đã bàn giao mặt bằng cho 8/13 nhà thầu xây lắp.

Các nhà thầu như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Ngọc Bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông 309, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam, Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường... đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "cuốn chiếu" tại những vị trí có mặt bằng sạch.

Đối với những đoạn chưa thể thi công trực tiếp, các đơn vị đã chủ động thuê kho bãi, nhà xưởng lân cận để đúc sẵn các cấu kiện bêtông, hố gas, hào kỹ thuật, sẵn sàng lắp đặt ngay khi có mặt bằng.

Đối với hệ thống đường ống cấp nước D600 vượt sông Bình Thủy cần di dời để thi công cầu Bình Thủy, đang được nhà thầu phối hợp tháo dỡ từ ngày 6/12 sau khi đưa được thiết bị xà lan vào vị trí.

Về đất quốc phòng, 17/18 đơn vị thuộc Quân khu 9 đã thống nhất phương án bàn giao, dự kiến sau ngày 22/12/2025 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Về tái định cư, tổng nhu cầu bố trí tái định cư của toàn dự án là 300 nền; trong đó phường Ninh Kiều và phường Cái Khế (quận Ninh Kiều cũ) 80 nền, phường Bình Thủy và phường Thới An Động (quận Bình Thủy cũ) 220 nền.

Phường Bình Thủy đã tổ chức bốc thăm và bố trí nền tái định cư cho 8 trường hợp với 9 nền tái định cư tại Khu tái định cư Khu hành chính và Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thủy (cũ).

Còn phường Ninh Kiều và phường Cái Khế vẫn chưa tổ chức bốc thăm và bố trí nền tái định cư cho các trường hợp được xét tái định cư.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được HĐND thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8/12/2023, với quy mô đầu tư toàn tuyến khoảng 7,04km và tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.240,5 tỷ đồng.

Dự án đi qua địa bàn các phường Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông, ảnh hưởng đến 1.084 trường hợp tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Việc đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này không chỉ nhằm mục tiêu đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến Quốc lộ 91 mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố và vùng lân cận.

Đặc biệt, dự án còn mang ý nghĩa lớn trong việc chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố, chống ngập do triều cường, mưa lớn, qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân khu vực, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống dọc tuyến đường./.

Cần Thơ đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng dự án mở rộng Quốc lộ 91 Thành phố Cần Thơ cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

