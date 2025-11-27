Cơ chế, chính sách đặc thù bồi thường tái định cư với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành dự án độc lập.

Đây là một trong những nội dung chính của Nghị quyết số 66.8/2025/NQ-CP ngày 26/11/2025 về tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thành dự án độc lập vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị quyết này quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thành dự án độc lập; áp dụng đối với địa phương có nhà máy điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp cụ thể là tỉnh Khánh Hòa), chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi để phục vụ Dự án

Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành dự án độc lập (sau đây gọi là Dự án).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư Dự án khi cấp có thẩm quyền chưa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo quy định của pháp luật.

Thông tin về dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh tại nơi chọn xây dựng nhà máy. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

3. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được phép bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi để phục vụ Dự án. Thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

4. Giao các chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thực hiện cập nhật nội dung Dự án vào các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 nhằm đảm bảo tính đồng bộ.

5. Áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Quy trình thu hồi đất để thực hiện Dự án

Nghị quyết cũng quy định việc thu hồi đất để thực hiện Dự án, cụ thể như sau:

a) Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai, được ban hành thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất được gửi đến từng người sử dụng đất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư;

b) Trên cơ sở thông báo tại điểm a nêu trên, đơn vị được giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai được phép triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất.

Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

c) Sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 nêu trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai ban hành thông báo thu hồi đất và sử dụng kết quả thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại điểm b nêu trên để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 28/02/2027./.

