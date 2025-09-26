Ký biên bản ghi nhớ về xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 26/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Tuần lễ Nguyên tử Thế giới tại Moskva, Công ty Cổ phần Năng lượng Quốc tế Rosatom (REIN JSC, thuộc tập đoàn nhà nước Rosatom) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) của Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, đặt nền tảng cho sự hợp tác giữa các bên trong dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Ký biên bản ghi nhớ về phía Nga là ông Anton Dedusenko - Tổng Giám đốc điều hành của REIN JSC; về phía Việt Nam là ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PECC2.

Biên bản này nhằm kết nối nỗ lực của cả hai bên trong việc cập nhật nghiên cứu khả thi và hồ sơ địa điểm cho Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Biên bản cũng đề cập đến việc hợp tác sâu rộng hơn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện và hậu cần, đào tạo chuyên gia và các lĩnh vực khác.

Các thỏa thuận mới này được xây dựng dựa trên sáng kiến của các bên nhằm tái khởi động dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, vốn đã nhận được động lực mới vào tháng 1 năm nay sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Dự án Năng lượng Rosatom (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rosatom) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Cuối tháng Năm, Tổng Giám đốc Rosatom, Alexey Likhachev, và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã ký kết lộ trình liên ngành về phát triển công nghệ hạt nhân giai đoạn đến năm 2030.

Rosatom có lịch sử hợp tác lâu dài và thành công với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc tích hợp năng lượng hạt nhân vào cơ cấu năng lượng quốc gia.

Việc tham gia vào dự án về xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân (NPP) có thể trở thành động lực chính cho quan hệ đối tác giữa hai nước trong nhiều thập kỷ tới.

Giải pháp mà Rosatom sẵn sàng cung cấp là nhà máy điện hạt nhân hai tổ máy với lò phản ứng VVER-1200, sản phẩm chủ lực của Rosatom. Hiện tại, công nghệ này đã được ứng dụng trong sáu tổ máy đang hoạt động, bao gồm bốn tổ máy ở Nga và hai tổ máy ở Belarus.

Các tổ máy VVER-1200 khác hiện đang được xây dựng tại Nga, Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Nguyên tử Thế giới, kỷ niệm 80 năm thành lập ngành công nghiệp hạt nhân Nga, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moskva trong từ 25-28/9/2025.

Hơn 40.000 khách mời đến từ 118 nước đã tới tham dự./.

