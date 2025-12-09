Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 9/12/2025 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Công điện nêu vào hồi 4 giờ 10 phút ngày 9/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn km71+200 thuộc địa bàn xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng do xe ôtô chở khách 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát số 29B-081.62 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát số 15C-360.35 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát số 15R-140.06, làm 3 người chết và một số người bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân tai nạn

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Các lực lượng chức năng thăm hỏi người bị thương sau vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Rà soát việc chấp hành các quy định của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ôtô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc...; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ôtô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ôtô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, tăng cường công tác cảnh báo an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là lái xe vào ban đêm; chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường triển khai các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc tăng cường triển khai các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phối hợp với các cơ quan truyền thông và Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các kênh thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông, giảm thiểu các nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhất là khi lái xe vào ban đêm.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025./.

