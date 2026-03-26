Người dân Thủ đô thích ứng với phương tiện giao thông xanh

Những đợt biến động mạnh của giá xăng dầu đang tạo ra một làn sóng chuyển dịch rõ nét trong hành vi tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Từ chỗ còn dè dặt, nhiều người nay đã chủ động tìm hiểu và quyết định chuyển sang sử dụng xe điện như một giải pháp tiết kiệm chi phí và thích ứng với xu hướng giao thông xanh.

Ghi nhận tại nhiều đại lý, lượng khách tăng đột biến, doanh thu có nơi đã tăng gấp đôi so với trước thời điểm giá nhiên liệu biến động.

Áp lực tạo đà thay đổi

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng và duy trì ở mức cao trong một số thời điểm, chi phí đi lại trở thành một phần gánh nặng đối với nhiều hộ gia đình, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân.

Anh Nguyễn Văn Hưng ở phường Đống Đa cho biết mỗi tháng anh phải chi gần 2 triệu đồng tiền xăng cho việc di chuyển. “Trước đây tôi cũng có nghe về xe điện nhưng chưa thực sự quan tâm. Nhưng khi giá xăng biến động liên tục, tôi bắt đầu tính toán lại. Nếu chuyển sang xe điện, chi phí mỗi tháng có thể giảm xuống chỉ còn vài trăm nghìn đồng tiền sạc,” anh Hưng chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Hưng, nhiều người dân tại Hà Nội đang có xu hướng cân nhắc lại bài toán chi phí lợi ích, trong đó xe điện được xem là lựa chọn phù hợp trong dài hạn.

Các cửa hàng xe máy điện của Vinfast tiếp rất nhiều lượt khách trong những ngày qua. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tại các đại lý xe điện trên địa bàn Hà Nội, không khí mua bán trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với trước. Lượng khách hàng đến tham khảo và ký hợp đồng mua xe tăng rõ rệt, đặc biệt từ thời điểm giá nhiên liệu có những đợt tăng mạnh.

Đại diện VinFast Minh Khánh ở C4 phố Giảng Võ cho biết: “Nếu như trước đây trung bình mỗi tháng chúng tôi bán được khoảng 200 xe thì hiện nay con số này đã tăng lên hơn 400 xe. Có thời điểm lượng khách tăng đột biến, đặc biệt vào cuối tuần, nhân viên phải làm việc liên tục để tư vấn và xử lý đơn hàng.”

Theo vị đại diện này, yếu tố chi phí nhiên liệu, dù không phải là nguyên nhân chính, nhưng là “cú hích” quan trọng khiến người tiêu dùng thay đổi quyết định. “Khách hàng giờ không chỉ quan tâm đến giá mua xe mà còn tính toán rất kỹ chi phí vận hành. Xe điện có lợi thế rõ ràng về mặt này,” vị đại diện này nói.

Tương tự, tại VinFast Huy Hiệu ở 85 Ô Chợ Dừa, phường Đống Đa, tình hình kinh doanh cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Đại diện đại lý cho biết doanh thu trong 2 tháng gần đây đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ trước đó. “Chúng tôi nhận thấy lượng khách trẻ và nhóm khách hàng gia đình tăng mạnh. Nhiều người đến xem xe với tâm lý ‘tham khảo’ nhưng sau khi được tư vấn về chi phí sử dụng và các chính sách hỗ trợ thì quyết định mua khá nhanh,” đại diện đại lý chia sẻ.

Theo đại diện của VinFast Huy Hiệu và VinFast Minh Khánh, các mẫu xe đang được người dân Thủ đô dành sự ưu ái đó là Evo200 và Feliz. Đây là những mẫu có mức giá vừa phải, phù hợp với đa số đối tượng, từ sinh viên đến dân công sở, chi phí đầu tư rẻ và kích thước gọn nhẹ khi di chuyển trong nội đô.

Xu hướng giao thông đô thị xanh

Bên cạnh yếu tố kinh tế, xu hướng tiêu dùng xanh cũng đang góp phần thúc đẩy thị trường xe điện phát triển.

Chị Lê Thu Trang ở phường Ba Đình cho biết: “Tôi chọn xe điện không chỉ vì tiết kiệm mà còn vì muốn góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Hà Nội giờ ô nhiễm không khí nhiều, nếu mình có thể thay đổi từ những việc nhỏ như phương tiện đi lại, cũng rất ý nghĩa.”

Ngày càng nhiều trạm xạc xe ôtô và trạm đổi pin với xe máy, xe đạp điện được xây dựng, tạo thuận tiện cho người sử dụng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các chuyên gia kinh tế nhận định trong bối cảnh đô thị lớn như Hà Nội đang đối mặt với áp lực ô nhiễm và ùn tắc giao thông, việc chuyển đổi sang phương tiện điện là xu hướng tất yếu.

Một trong những rào cản trước đây đối với xe điện là hệ thống trạm sạc còn hạn chế. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hạ tầng này đã được cải thiện, đặc biệt tại các khu đô thị, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe công cộng.

Đại diện VinFast Minh Khánh cho biết thêm: “Khách hàng hiện nay ít lo lắng hơn về việc sạc xe. Hệ thống trạm sạc đang được mở rộng, cùng với đó là các giải pháp sạc tại nhà giúp người dùng thuận tiện hơn rất nhiều.”

Đại diện của VinFast Huy Hiệu chia sẻ đơn vị đang phối hợp với các đơn vị khác toàn hệ thống, triển khai chính sách đổi pin.

Các dòng xe máy điện VinFast hỗ trợ chính sách đổi pin (cập nhật đến giữa tháng 3/2026) bao gồm Evo, Feliz II và Viper. Các mẫu xe này có 2 khay chứa pin, sử dụng pin LFP và tương thích với hệ thống trạm đổi pin rộng khắp.

Ngoài ra, các chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất như miễn phí sạc trong một khoảng thời gian, hỗ trợ trả góp, hay bảo hành dài hạn cũng góp phần thúc đẩy quyết định mua xe.

Theo các chuyên gia trong ngành, biến động giá nhiên liệu chỉ là một trong những yếu tố kích hoạt, xu hướng chuyển đổi sang xe điện là quá trình mang tính dài hạn.

Xe điện với nhiều ưu điểm, tiện lợi nên ngày càng hiện diện nhiều trong đời sống hàng ngày của người dân. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hiện người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến tổng chi phí sở hữu, thay vì chỉ nhìn vào giá mua ban đầu. Trong bài toán này, xe điện đang dần chứng minh được lợi thế.

Đại diện VinFast Huy Hiệu nhận định: “Khi người dân đã quen với xe điện và nhận thấy lợi ích rõ ràng, họ sẽ không quay lại với xe xăng như trước.”

Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng. Nếu trước đây, nhiều người còn e ngại về công nghệ mới hoặc lo lắng về độ bền của xe điện, đến nay yếu tố này dần được xóa bỏ.

“Khách hàng bây giờ rất thực tế. Họ hỏi rất kỹ về chi phí sạc, bảo dưỡng, tuổi thọ pin... Khi thấy rõ lợi ích, họ sẵn sàng thay đổi,” đại diện VinFast Minh Khánh cho biết.

Từ thực tế thị trường, biến động giá nhiên liệu đã trở thành “chất xúc tác” thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Hà Nội diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Khi những lợi ích về kinh tế và môi trường ngày càng rõ ràng, xe điện không còn là lựa chọn thử nghiệm, mà dần trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai./.

