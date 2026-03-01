Thêm 2 tuyến buýt điện nối trung tâm Hà Nội đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày hôm nay (1/3), hai tuyến buýt điện E06TC và E07TC của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ vận tải VinBus được đưa vào vận hành nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa trung tâm Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời thúc đẩy lộ trình điện hóa vận tải công cộng của thành phố.

Theo đó, tuyến E06TC có lộ trình Bến xe Giáp Bát-Đại lộ Thăng Long-Hòa Lạc với cự ly 45,95km. Tuyến E07TC lộ trình Long Biên-Kim Mã-Liễu Giai-Nguyễn Chí Thanh-Hòa Lạc có cự ly 47,05km.

Trong giai đoạn đầu vận hành, doanh nghiệp sử dụng 16 xe buýt điện cỡ lớn với thời gian hoạt động từ 5h-21h hàng ngày, tần suất 30 phút/lượt. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/4/2026) sẽ tăng lên 20 xe và tuyến E07TC điều chỉnh tần suất 20 phút/lượt.

Giá vé áp dụng theo phương án được phê duyệt của thành phố gồm: vé lượt 20.000 đồng và vé tháng ưu tiên (học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp) là 70.000 đồng/tháng.

Hai tuyến sử dụng xe buýt điện cỡ lớn, sức chứa 68 chỗ, vận hành hoàn toàn bằng điện, không phát thải khí tại chỗ và giảm thiểu tiếng ồn trong đô thị. Xe được trang bị sàn thấp tích hợp dốc xe lăn, thuận tiện cho người cao tuổi và người khuyết tật; camera an ninh; bảng thông tin hành trình điện tử; wi-fi; cổng sạc USB.

Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng ứng dụng Xanh SM để tra cứu lộ trình; theo dõi vị trí xe thời gian thực; kết nối với các phương tiện thuần điện khác trong hệ sinh thái.

Nhấn mạnh việc khai trương hai tuyến E06TC và E07TC là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng mạng lưới xe buýt điện tại Hà Nội của VinBus, ông Nguyễn Công Nhật, Tổng Giám đốc VinBus cam kết mang đến cho người dân, người lao động và sinh viên tại khu vực Hòa Lạc lựa chọn di chuyển xanh, tiện lợi và an toàn, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc mà Thành ủy Hà Nội đề ra.

Hai tuyến buýt được khai trương và đưa vào vận hành phù hợp định hướng phát triển hạ tầng phục vụ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, góp phần hình thành thói quen di chuyển bền vững.

Hai tuyến buýt điện E06TC và E07TC của Vinbus được đưa vào vận hành nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa trung tâm Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện góp phần thúc đẩy lộ trình điện hóa vận tải hành khách công cộng Thủ đô, từng bước thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phù hợp định hướng của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Hà Nội đến 2030 toàn bộ xe buýt dùng điện hoặc năng lượng xanh, phù hợp cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam./.

