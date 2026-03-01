Đồng Nai: Lật xe ôtô khiến hai bà cháu tử vong

Ngày 1/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, ông H.T.T (59 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ôtô 7 chỗ biển số 93A–437.75 di chuyển từ hướng xã Tân Lợi đi Cầu Mã Đà (xã Trị An) chở theo vợ là bà N.K.D (59 tuổi) cùng cháu gái H.T.A.N (10 tuổi).

Khi ông T. điều khiển xe đến tổ 4, ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi thì tự gây tai nạn do bị mất lái (theo trình bày của ông T), hậu quả làm bà D. và cháu N. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương, ôtô bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm việc với người liên quan.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Đắk Lắk: Tai nạn giao thông giữa xe container và xe môtô khiến 1 người tử vong Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe môtô tại phường Tân Lập là do xe container chuyển hướng không đúng quy định, khiến 2 người thương vong.