Tuyến phà biển Cần Giờ-Vũng Tàu giảm áp lực lớn cho giao thông đường bộ dịp Tết

Trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết theo chiều từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi các bãi biển; từ mùng 4 đến mùng 6 Tết theo chiều ngược lại), lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông đúc.

Đặc biệt, chiều 21/2 (mùng 5 Tết) đã xảy ra kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 51 đoạn từ ẹo Ông Từ đến Ngã ba Long Sơn ở chiều từ Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải phân luồng cho các phương tiện đi về Thành phố qua xã đảo Long Sơn. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng kẹt xe như vậy trên tuyến đường này.

Tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Quốc lộ 51 trong những ngày Tết đã giảm đáng kể do tuyến phà biển Cần Giờ-Vũng Tàu nâng công suất hoạt động.

Theo báo cáo từ Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh, tính riêng trong ngày 21/2 (mùng 5 Tết), lượng hành khách thông qua các tuyến phà biển kết nối giữa huyện Cần Giờ và Vũng Tàu ghi nhận lượng khách tăng rất cao.

Cụ thể, tuyến phà biển Cần Giờ-Vũng Tàu đạt 3.579 lượt khách, tăng 22% so với ngày mùng 5 Tết năm ngoái. Ở chiều ngược lại, tuyến Vũng Tàu-Cần Giờ đón 4.233 lượt khách, tăng tới 40%.

Tính lũy kế trong giai đoạn phục vụ Tết (từ ngày 12/2 đến 21/2), tuyến hướng Vũng Tàu-Cần Giờ đã vận chuyển tổng cộng 27.728 lượt hành khách, đạt mức tăng trưởng 106% và chiều Cần Giờ-Vũng Tàu vận chuyển gần 29.700 khách, tăng gần 60%.

Việc người dân chủ động lựa chọn phương thức vận tải thủy đã góp phần đáng kể trong việc điều tiết giao thông, đặc biệt là khi các tuyến đường bộ huyết mạch rơi vào tình trạng quá tải.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông thủy tại các bến phà biển vẫn được duy trì ổn định. Hiện, không có tình trạng ùn tắc giao thông trên đường thủy cũng như tại các đầu bến bộ.

Công tác phục vụ hành khách được đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân trong dịp đầu năm mới./.

