Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục trong ngày cuối nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày hôm nay (22/2), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày mùng 6 Tết), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chính thức chạm mốc sản lượng kỷ lục khi người dân đồng loạt quay trở lại để bắt đầu nhịp sống và làm việc thường nhật.

Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tổng lưu lượng hành khách đạt 124.546 lượt. Trong đó, có 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa.

"Đây là sản lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay tại Sân bay quốc tế Nội Bài," lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định.

Ngoài ra, số lượng chuyến bay trong ngày hôm nay đạt 702 lượt, bao gồm 317 lượt chuyến bay quốc tế và 385 lượt chuyến bay nội địa.

Để ứng phó với lưu lượng khách tăng đột biến, lãnh đạo Sân bay quốc tế Nội Bài cho biết áp lực tại nhà ga quốc tế được giải tỏa đáng kể nhờ các hạng mục mở rộng Nhà ga T2 đã đưa vào khai thác từ cuối năm 2025.

Tại Nhà ga T1 đã tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có, đồng thời luôn duy trì các quầy dự phòng tại sảnh A, B, E để sẵn sàng phục vụ các hãng tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi có hiện tượng đông cục bộ.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID cho các chuyến bay nội địa. Tại Nhà ga T2, hệ thống làm thủ tục hiện đại như: kiosk check-in tự động, hệ thống gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động và các thiết bị soi chiếu an ninh thông minh giúp hành khách chủ động thực hiện thủ tục nhanh chóng mà không cần tiếp xúc nhiều, giảm tối đa thời gian xếp hàng.

Sân bay Nội Bài tiếp tục áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) giúp tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng và cải thiện chỉ số đúng giờ hệ thống thu phí không dừng (ETC) tiếp tục được vận hành trơn tru tại tất cả các làn ra/vào, giúp giải tỏa nhanh chóng các phương tiện; tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp; sẵn sàng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm để giải tỏa hành khách nhanh nhất. Hệ thống phát thanh tự động bằng AI, hệ thống chỉ đường và tra cứu thông tin chuyến bay tự động cũng được triển khai để cung cấp thông tin nhanh chóng, rõ ràng tới hành khách.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu, lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo tối ưu hóa dây chuyền kiểm soát an ninh, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực sân đỗ ôtô đến các sảnh nhà ga, đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Sân bay lớn nhất miền Bắc này cũng khuyến cáo hành khách đi lại dịp Tết nên sử dụng các hình thức check-in online như: sinh trắc học trên nền tảng VNeID, lấy nhận diện sinh trắc khuôn mặt tại quầy, hoặc check-in qua website của hãng, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk check-in tại sân bay; tra cứu thông tin chuyến bay, màn hình chỉ đường thông minh… để tiết kiệm thời gian.

Hành khách đi chuyến bay quốc tế nên có mặt trước 3 tiếng, chuyến bay nội địa trước 2 tiếng so với giờ khởi hành; chuẩn bị giấy tờ và hành lý kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu) đảm bảo còn hạn sử dụng; chuẩn bị hành lý đúng quy định về kích thước và trọng lượng của hãng hàng không.

Để giảm áp lực lên nhà ga và sân đỗ ôtô, Sân bay quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách hạn chế người thân đưa tiễn và ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng./.

