Thông tin chính thức về Cảnh sát giao thông hy sinh ở Thái Nguyên

Trung tá Lao Hoàng Hải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bị xe ôtô biển kiểm soát 20C-211.76 đi hướng Lạng Sơn-Hà Nội đâm va vào người khiến đồng chí Hải hy sinh tại hiện trường.

Hồi 11 giờ 35 ngày 4/2, tại Km 143+350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải, Cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ôtô biển kiểm soát 20C-211.76 (do lái xe là Trần Đức Vũ, sinh ngày 3/1/2003; nơi thường trú: tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên điều khiển) đi hướng Lạng Sơn-Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người đồng chí Lao Hoàng Hải.

Hậu quả làm đồng chí Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật./.