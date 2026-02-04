Xã hội

Sương mù dày, tạm cấm lưu thông một số đoạn cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn

Sương mù dày khiến Đội Cảnh sát Giao thông số 3 tạm cấm lưu thông một số đoạn cao tốc Cao Bồ Mai Sơn Quốc lộ 45 Nghi Sơn, phân luồng và khuyến cáo lộ trình thay thế.

Hằng Trần

Sáng 4/2, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thông tin trên tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn (thuộc địa phận 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa) xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã tạm thời tổ chức cấm đường và phân luồng giao thông tại một số đoạn trên tuyến.

Cụ thể, ở chiều phương tiện lưu thông vào Thanh Hóa, lực lượng chức năng cấm lưu thông từ Km276 đến Km287; ở chiều từ Thanh Hóa đi Hà Nội, cấm từ Km296 đến nút giao Giao Niêu.

Trong thời gian phân luồng, lực lượng chức năng đề nghị người tham gia giao thông chủ động theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm hướng dẫn của Cảnh sát giao thông và lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp để bảo đảm an toàn.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết có sương mù dày, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế di chuyển qua các khu vực có tầm nhìn hạn chế nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông./.

