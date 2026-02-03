Gìn giữ và lan tỏa nét văn hóa đặc sắc Tết cổ truyền Việt Nam ở Lào

Trong không khí rộn ràng chào đón năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 3/2, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thủ đô Vientiane đã tổ chức cho các em học sinh Lào và Việt Nam gói bánh chưng Tết.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, không chỉ giúp các em học sinh tìm hiểu sâu hơn về nét đẹp văn hóa Tết Cổ truyền của Việt Nam mà còn cho các em những trải nghiệm, và tiếp tục gìn giữ, lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với người dân Lào.

Với sự hỗ trợ của các thầy cô và các bậc phụ huynh, các em học sinh ai ai cũng rất vui và phấn khởi, nhiệt tình phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành một chiếc bánh chưng, qua đó giúp các em thêm gắn kết và yêu thương, dù là trẻ em Việt Nam hay Lào.

Được tự tay gói những chiếc bánh chưng Tết của Việt Nam, em Phaxay Nuonsavan người Lào tỏ ra rất phấn khích và xúc động, bởi em đã được tự tay làm ra những chiếc bánh mà trước đây chỉ được biết qua sách vở và các buổi học về văn hóa Việt Nam.

Phaxay Nuonsavan cho biết qua hoạt động thực tế này, em càng hiểu sâu hơn về nét đẹp văn hóa của Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền.

Em Phasutha Phounchinyang - một học sinh người Lào khác - chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi được tham gia trải nghiệm gói bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Để gói được một chiếc bánh chưng, Phasutha Phounchinyang và các bạn phải nhờ tới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các thầy cô, đồng thời cũng học được cách phối hợp làm việc khi phân chia nhau giữ khuôn bánh, lau lá, xúc gạo, đỗ, sau đó là gói và buộc lạt.

Phounchinyang mong muốn sẽ về dạy cho các em của mình cách gói bánh chưng và giải thích về món ăn nhân dịp năm mới này.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thủ đô Vientiane, cho biết việc tổ chức cho các em học sinh của cả hai nước cùng gói bánh chưng Tết là giờ học ngoại khóa có ý nghĩa, bên cạnh các bài học về văn hóa Việt Nam. Đây là cơ hội để các em được trải nghiệm và thực hành khi tự tay rửa lá, đổ gạo và gói bánh với sự hướng dẫn của các thầy cô cùng các bậc phụ huynh…

Thông qua hoạt động này, nhà trường muốn tạo không gian để các em học sinh hai nước được giao lưu văn hóa, hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và có thêm ý thức cần gìn giữ các nét đẹp văn hóa này.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thủ đô Vientiane được xem là một trong những địa chỉ đỏ trong việc gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam tại Lào.

Đây là năm thứ 4 nhà trường tổ chức hoạt động gói bánh chưng Tết cho các em học sinh của cả hai nước, một hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa, giúp gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam tại Lào./.

