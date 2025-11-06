Niềm tin và kỳ vọng của cộng động người Việt tại Lào đối với Đại hội XIV

Sáng 6/11, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dưới sự chủ trì của Đại sứ Nguyễn Minh Tâm.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại sự kiện, các đại biểu, cán bộ, đảng viên và kiều bào bày tỏ vinh dự và tự hào khi được tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - một sự kiện chính trị trọng đại và có ý nghĩa đặc biệt trong việc khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các ý kiến thống nhất đánh giá Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của đất nước, nêu rõ cả thành tựu và những hạn chế cần khắc phục.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, cho biết bà con kiều bào rất vui mừng, vinh dự khi được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến.

Ông hoàn toàn nhất trí với nội dung các dự thảo văn kiện, đánh giá đây là những văn bản được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, có tính thực tiễn cao, phản ánh đúng tình hình trong nước và quốc tế.

Ông bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với tư cách là đại diện cho Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Hội - bày tỏ vinh dự khi được tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội lần này.

Ông nhận thấy các chủ trương, chính sách được nêu trong dự thảo văn kiện có tính đột phá, sát với thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển bền vững.

Ông cũng kỳ vọng các định hướng đó sẽ sớm được cụ thể hóa bằng hành động và chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại Lào; đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt kiều phát triển, đóng góp vào quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền - kiều bào Việt Nam tại Lào - cũng bày tỏ niềm vinh dự. Chị cho biết là người con xa Tổ quốc, chị rất tự hào trước những thành tựu phát triển của đất nước, đặc biệt là việc Đảng và Nhà nước luôn coi trọng yếu tố con người, đặt con người làm trung tâm của phát triển thông qua nhiều chính sách thiết thực về giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Với vai trò là doanh nhân, chị Nguyễn Thị Thu Huyền mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nghiên cứu, phát triển mô hình kinh tế hợp tác công-tư, huy động sức mạnh tổng hợp của cả Nhà nước và doanh nghiệp cho phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Những ý kiến đóng góp này sẽ góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tình cảm, niềm tin và sự gắn bó của kiều bào đối với Đảng và Tổ quốc. Đại hội XIV của Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, với những quyết sách lịch sử.

Đại hội sẽ xác định các mục tiêu, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, bầu chọn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với đích đến là "dân giàu, nước mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”./.

Người Việt tại Lào cầu nguyện cho đồng bào vùng bão lũ ở quê hương Tại Chùa Phật Tích ở Vientiane, đông đảo tăng ni, Phật tử cùng nhau tụng kinh, thắp những ngọn hoa đăng, gửi gắm lời cầu chúc bình an và chia sẻ sâu sắc với những mất mát của đồng bào nơi quê hương.