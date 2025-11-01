Người Việt tại Lào cầu nguyện cho đồng bào vùng bão lũ ở quê hương

Tối 1/11 tại Thủ đô Vientiane, Chùa Phật Tích đã trang nghiêm tổ chức lễ tụng kinh và thắp nến hoa đăng cầu nguyện cho đồng bào các tỉnh miền Bắc, miền Trung Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở và bão lớn liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương ở trong nước gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị chia cắt, rất nhiều người dân phải sơ tán, cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Trước tình hình đó, với tinh thần “từ bi cứu khổ” của đạo Phật và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane đã tổ chức buổi lễ tụng kinh, thắp nến hoa đăng cầu siêu cho các nạn nhân của thiên tai đồng thời cầu nguyện cho đồng bào vùng thiên tai sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.

Trong không khí trang nghiêm, đông đảo tăng ni, Phật tử đã cùng nhau tụng kinh, thắp những ngọn hoa đăng, gửi gắm lời cầu chúc bình an và chia sẻ sâu sắc với những mất mát của đồng bào nơi quê hương.

Buổi lễ không chỉ là hoạt động tôn giáo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, hướng về nguồn cội của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Mỗi ngọn nến được thắp lên là biểu tượng của tình thương, là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái./.

