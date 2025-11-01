Quảng Ngãi: Hoàn tất di dời 27 hộ dân khỏi khu vực sạt lở núi ThatXo

Ngày 1/11, ông Trương Công Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Trà (Quảng Ngãi) thông tin chính quyền địa phương đã hoàn tất việc di dời 27 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu ra khỏi khu vực sạt lở núi ThatXo.

Ông Trương Công Lâm cho biết thêm vào khoảng 1 giờ ngày 31/10, núi ThatXo bất ngờ sạt lở. Đến sáng 1/11, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Khoảng 900m khối đất, đá sạt trượt xuống làm hư hại nặng trụ sở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Trà (cũ), cuốn phăng nhà làm việc của Trung tâm này. Sạt lở cũng đã làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà của người dân.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước tình hình trên, xã đã khẩn cấp sơ tán, di dời các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi sạt lở núi đến ở xen ghép tại nhà bà con, ở tập trung tại Nhà văn hóa thôn Trà Nga và Trung tâm Văn hóa huyện Tây Trà (cũ). Địa phương cũng chu cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong suốt thời gian tạm trú.

Cũng theo ông Lâm, xã cũng đã kích hoạt các tổ lực lượng xung kích thôn và người dân tại chỗ hỗ trợ công tác khắc phục tạm thời các điểm sạt lở; bố trí biển cảnh báo, người chốt chặn tại các vị trí này, tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Trước đó, trong ngày 29/10, trên địa bàn xã cũng đã xảy ra 2 vụ sạt lở khiến lượng lớn đất, đá tràn vào làm sập đổ nhà xe và đe doạ trực tiếp đến an toàn công trình Trạm Y tế Trà Xinh, đội 1, thôn Trà Veo cũng như làm sập bức tường trụ sở làm việc Khối Mặt trận và các Hội đoàn thể xã Tây Trà./.

