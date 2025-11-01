Không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng, các sông từ Huế đến Quảng Ngãi lũ sẽ lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Mưa lớn vẫn diễn ra từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi sẽ lên và ở dưới báo động 3.

Dự báo chiều và tối 2/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Từ đêm 2-4/11, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 2-4/11 có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Dự báo từ chiều tối ngày 1/11 đến chiều tối ngày 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150mm/3h).

Từ đêm 1/11 đến chiều tối ngày 2/11, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80mm/3h).

Ngoài ra, trong đêm 1/11 và ngày 2/11, ở phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 70mm/3h).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi cấp 2.

Trên biển, từ chiều và đêm 2/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ngoài ra, đêm 1 và ngày 2/11, ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Lũ trên các sông từ Huế đến Quảng Ngãi

Người dân theo dõi lũ trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Hiện nay, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, sông Vu Gia -Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên; trên các sông ở Quảng Trị, thành phố Huế có dao động. Lúc 14 giờ ngày 1/11, mực nước trên một số sông như sau: Trên sông Hương tại trạm Kim Long (Huế) là 2,52m, trên báo động 2 là 0,52m; trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 3,71m, trên báo động 2 là 0,71m; trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa 8,03m, trên báo động 2 là 0,03m; trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu 2,67m, dưới báo động 2 là 0,33m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,25m, trên báo động 2 là 0,25m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông Hương, sông Bồ, sông Trà Khúc tiếp tục dao động và ở mức báo động 2 đến trên mức báo động 2; lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ lên mức báo động 2 và trên báo động 2 từ 0,2-0,4m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi sẽ lên và ở dưới mức báo động 3 từ 0,3-0,5m.

Từ nay (1/11) đến ngày 5/11, trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông lên trên mức báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 1 và ngày 2/11

Tỉnh Thanh Hóa đầu tư hơn 8 tỷ đồng cho Dự án xây dựng kè chống sạt lở đê tả sông Hoạt đoạn từ km30+750 đến km31+070, xã Hà Vinh. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Sạt lở bờ sông Lò, thuộc đường Quốc lộ 217, đoạn qua xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Tại Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (gồm Thanh Hóa và Bắc Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, cao nhất từ 22-24 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C/.

