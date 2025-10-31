Thời tiết ngày 31/10: Không khí lạnh tăng cường, lũ trên sông Gianh đang lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng. Lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Đà Nẵng đang xuống, nhưng trên sông Gianh (Quảng Trị) đang lên và sẽ đạt đỉnh ở dưới báo động 3. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn.

Sáng sớm nay (31/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết khu vực Đông Bắc Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió giật mạnh cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm 31/10, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 31/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 mét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Đêm qua và sáng sớm nay (31/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/10 đến 3 giờ ngày 33/10 cục bộ có nơi trên 130mm như: trạm Hồ Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 266,6mm, trạm Ba Đồn (Quảng Trị) 346mm, trạm Khâm Đức (Đà Nẵng) 116,6mm…

Dự báo từ sáng sớm 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 500mm.

Từ đêm 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150mm/3h).

Ngoài ra, ngày 31/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 70mm/3h).

Cảnh báo ngày và đêm 2/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị

Hiện nay, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) đang lên, các sông từ thành phố Huế đến Đà Nẵng đang xuống. Mực nước lúc 1 giờ ngày 31/10 trên các sông như sau: trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa là 4,84m, dưới báo động 2 là 0,16m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,69m, trên 2 là 0,69m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,5m, dưới báo động 2 là 0,5m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 8,39m, trên báo động 2 là 0,39m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 4,15m, trên báo động 3 là 0,15m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh ở dưới mức báo động 3, sau đó xuống dần và ở trên mức báo động 2 là 0,6m; trên sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 là 0,2-0,3m, sông Hương xuống mức báo động 2; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2 là 0,3m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và ở mức báo động 1-2.

Cảnh báo từ hôm nay (31/10) đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2- 3, có sông trên mức báo động 3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1-2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại thành phố Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1-2 ngày tới; nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ có mưa rải rác; riêng khu vực Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam ban ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ về chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C; cao nhất từ 22-24 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 29-31 độ C./.

