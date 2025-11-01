Hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 1/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17048/BTC-NSNN ngày 1/11/2025.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các lực lượng quân đội, công an huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia trung chuyển lương thực, thực phẩm đến vùng đồng bào còn bị cô lập. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

* Theo thống kê, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27/10 đến nay đã khiến 76.500 ngôi nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu; 10 xã bị cô lập hoàn toàn.

Thiên tai đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 78 ngôi nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Hạ tầng giao thông, cầu cống, đường sá tại nhiều khu vực bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện nước lũ đang rút dần, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất sau thiên tai./.

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.