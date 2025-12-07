Dấu ấn Việt Nam tại Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế Artigiano Milan 2025

Từ ngày 6-14/12, Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế Artigiano lần thứ 29 diễn ra tại Trung tâm triển lãm ở thành phố Milan, thủ phủ vùng Lombardy, trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất Italy. Hội chợ có sự tham dự của gần 3.400 doanh nghiệp đến từ 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.



Theo phóng viên TTXVN tại Italy, năm nay, dưới sự chủ trì của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Khu gian hàng Việt Nam được tổ chức với một tầm nhìn chiến lược, tập trung vào chủ đề “Sản phẩm OCOP Việt Nam: Hội tụ giá trị - Lan tỏa văn hóa.”



Khu trưng bày “Hà Nội - Việt Nam” có quy mô trên 100 m2, được thiết kế mở, sang trọng, mang đậm bản sắc Á Đông đương đại. Đây không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm mà còn là cầu nối văn hóa, giúp khách tham quan châu Âu trực tiếp cảm nhận tinh hoa nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm Việt Nam tại Hội chợ. (Ảnh: Dương Hoa/TXVN)

Tại hội chợ, 10 doanh nghiệp uy tín từ Hà Nội và các tỉnh, thành đã mang đến sự đa dạng của các dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo như gốm sứ, lụa (thương hiệu Handysilk), mây tre đan, cùng các sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm chất lượng cao như chè, càphê, hạt điều, và các loại trái cây sấy.

Sự hiện diện của các sản phẩm này, từ bàn tay người thợ làng nghề đến nông sản địa phương, đã khẳng định thông điệp về sự kết tinh giữa truyền thống và tiêu chuẩn xuất khẩu.



Lễ khai trương Khu gian hàng vào ngày 6/12 có sự tham dự của bà Nguyễn Thu Hà, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, cùng các đối tác quan trọng như Tổng thư ký Liên đoàn thủ công mỹ nghệ Milan - ông Enrico Brambilla, Giám đốc Hội chợ - ông Gabrielle Alberti, và Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Milan - bà Loredana.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Enrico Brambilla bày tỏ trân trọng đối với sự tham gia liên tục của Việt Nam, nhìn nhận tiềm năng lớn của các mặt hàng như gốm sứ, lụa và sơn mài trong việc đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ cao của thị trường Italy. Ông cam kết hỗ trợ Việt Nam tham gia Hội chợ Artigiano 2026, mở đường cho sự hợp tác dài hạn.



Trong khi đó, bà Nguyễn Thu Hà, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, đã đề xuất Ban tổ chức tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, cung cấp thông tin sâu rộng về xu hướng thị hiếu thị trường và kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu, bán sỉ châu Âu.

Ngay từ những ngày đầu tiên, các gian hàng Việt Nam đã chứng kiến lượng lớn khách tham quan, kết nối và mua sắm sôi động.



Ông Antonio Intiglietta, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Gestione Fiere, đã đến thăm khu trưng bày và đánh giá cao tính "độc đáo, riêng biệt và đầy màu sắc" của sản phẩm Việt Nam. Điều này chứng tỏ những giá trị văn hóa được lồng ghép trong từng sản phẩm đã tạo ra sức hấp dẫn khó cưỡng đối với người tiêu dùng quốc tế.



Thông qua các cuộc tiếp xúc và trao đổi với các đối tác Italy, hai bên đã cùng nhau phân tích sâu sắc về xu hướng tiêu dùng, xu hướng thẩm mỹ toàn cầu, và thống nhất tầm quan trọng của việc hợp tác dài hạn trong phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ.

Mục tiêu chung là xây dựng các chương trình hành động nhằm quảng bá giá trị văn hóa và tinh hoa làng nghề Việt Nam, đảm bảo sản phẩm OCOP Việt Nam không chỉ là hàng hóa mà còn là đại sứ văn hóa tại thị trường quốc tế.



Hội chợ Artigiano Milan 2025 một lần nữa khẳng định là một nền tảng hiệu quả, giúp nâng tầm hình ảnh thương hiệu quốc gia và mở rộng cánh cửa giao thương cho các sản phẩm Việt Nam tại trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất Italy.



Ngày hội lớn nhất của các doanh nghiệp ngành thủ công mỹ nghệ thế giới được tổ chức từ năm 1996, là nơi lý tưởng để các nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới có thể giới thiệu sản phẩm và những nét đặc sắc của quốc gia mình. Các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia hội chợ từ những năm 2000 để giới thiệu với bạn bè quốc tế các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.

Tiếp nối chuỗi thành công tại các kỳ Hội chợ trước, đặc biệt là dấu ấn năm 2024, Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn tại Hội chợ năm nay trên con đường chinh phục thị trường châu Âu.



Hội chợ Artigiano tổ chức hằng năm vào dịp mua sắm trước Giáng Sinh và Năm mới, được nhiều nước và doanh nghiệp đánh giá cao. Đặc biệt, với nền tảng kỹ thuật số với hơn 1,5 triệu thành viên đăng ký, hội chợ cho phép các doanh nghiệp quảng bá và bán sản phẩm của mình trong suốt cả năm, quảng cáo và duy trì mối quan hệ thường xuyên với các khách hàng truyền thống và tiềm năng./.

