Thương vong sau cuộc đấu súng qua biên giới Thái Lan-Campuchia

Rạng sáng 8/12, giao tranh tái diễn tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Giao tranh bùng phát khoảng 5h, kéo dài hơn một giờ đồng hồ và hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận các thương vong nói trên của bên Thái Lan. Hiện máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai tại một số khu vực. Có thông tin nói rằng số người bị thương hiện đã tăng lên 7 người.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo địa điểm xảy ra đấu súng là khu An Seh, khu vực đền Ta Moan Thom, đền Preah Vihear và khu vực Chomkar Chek.

Diễn biến căng thẳng tại biên giới đã buộc Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul điều chỉnh lịch trình công tác trong sáng 8/12, hủy chuyến khảo sát thực địa khu vực tranh chấp biên giới với Campuchia để triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm đánh giá và xử lý tình hình biên giới.

Trong một diễn biến liên quan ngày 7/12, Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF), Đại tướng Vong Pisen đã gặp Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia, Đại tướng Tan Sri Hj Mohd Nizam bin Hj Jaffar, tại Phnom Penh, thảo luận về an ninh khu vực, ổn định biên giới và nỗ lực hòa giải hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan do ASEAN dẫn dắt.

Đại tướng Vong Pisen đã đánh giá cao Malaysia, Chủ tịch ASEAN năm 2025, về vai trò then chốt của nước này trong việc làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn Campuchia-Thái Lan vào ngày 28/7, một thỏa thuận cũng do Mỹ đồng chủ trì với sự tham gia tích cực của Trung Quốc.

Tướng Vong Pisen đặc biệt ghi nhận hành động nhanh chóng của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia trong việc thành lập Nhóm quan sát viên đặc biệt ASEAN (AOT) một ngày sau lệnh ngừng bắn vào ngày 29/7, đồng thời nhấn mạnh tác động quan trọng của AOT trong việc giảm leo thang căng thẳng và giải quyết các thách thức trên thực địa.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia thừa nhận sự phức tạp của việc đảm bảo hòa bình bền vững trong khu vực. Ông cam kết Malaysia sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải và giám sát chặt chẽ việc thực hiện lệnh ngừng bắn để góp phần duy trì ổn định lâu dài./.

