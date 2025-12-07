Ghé thăm Oudong, điểm du lịch tuyệt vời nhưng bị bỏ qua của Campuchia

Nằm cách Phnom Penh khoảng 35km, Oudong từng là thủ đô của Campuchia từ năm 1618 đến giữa những năm 1860.

Giống như Thánh địa Mỹ Sơn từng được Time Out lựa chọn là điểm du lịch hấp dẫn nhưng hay bị "bỏ qua" tại Việt Nam, Oudong cũng là một điểm đến ít được du khách biết đến khi ghé thăm Campuchia.

Cái tên Oudong bắt nguồn từ tiếng Phạn uttunga, thường có nghĩa là "cao" hoặc "tối cao”

Mặc dù trung tâm quyền lực của đất nước đã chuyển đi hơn 150 năm trước, Oudong vẫn giữ một ý nghĩa sâu sắc đối với Hoàng gia Campuchia.

Một góc Oudong của Campuchia. (Nguồn: kampatour.com)

Đây là một quần thể đồi núi, nơi có một số bảo tháp Phật giáo được trang trí công phu, cũng như các di vật, tác phẩm điêu khắc và hiện vật linh thiêng. Tổng cộng có 16 bảo tháp lưu giữ hài cốt của các vị vua Campuchia.

Phải leo hơn 500 bậc thang mới lên đến đỉnh, nhưng con đường leo lên đầy màu sắc. Cờ Phật giáo treo giữa những tán cây, người dân địa phương dâng hoa quả cúng dường, và những nhà sư khoác áo cà sa màu cam len lỏi qua những cánh đồng lúa gần đó trên đường đến các ngôi chùa.

Vào thời hoàng kim, Oudong được mệnh danh là "thành phố ngàn tu viện."

Trên đỉnh ngọn đồi cao 93m, công trình tráng lệ nhất trong số này là một ngôi chùa trông như được xây dựng bằng ren, với hoa văn tinh xảo và màu bạc sáng bóng. Ngôi chùa được trang trí bằng những hình chạm khắc hình voi, tượng trưng cho sức mạnh và sự trường thọ. Bên trong, có một bức tượng Phật bằng vàng lộng lẫy.

Gần đó là một ngôi chùa đá mang một cây cột cao, nổi bật với bốn mặt Phật - mỗi mặt hướng về một hướng chính. Nhìn từ xa, những khuôn mặt này nhô ra từ phía sau những tán cây cao, tạo nên cảm giác ma mị và thanh thoát, đặc biệt là vào những ngày sương mù.

Người dân địa phương Phnom Penh đã biến Oudong - đôi khi được viết là Udong hoặc Ondong - thành một điểm đến trong ngày phổ biến, nhưng du khách quốc tế vẫn chưa biết đến nơi này nhiều.

Không giống như Angkor Wat, có thể mất nhiều ngày để khám phá, du khách có thể ngắm nhìn hết Oudong chỉ trong vài giờ, nó giúp kết nối thế giới cổ đại của Angkor với sự nhộn nhịp hiện đại của Phnom Penh, lấp đầy một khoảng trống lịch sử quan trọng. Và không giống như Angkor, nơi đây vẫn là một di tích “sống,” với những công trình mới vẫn đang được xây dựng.

Đầu năm nay, một sân bay mới đồ sộ ở Phnom Penh đã được khánh thành để phục vụ thủ đô. Dự án trị giá 2 tỷ đô la này là một phần của kế hoạch nhiều năm đầy tham vọng nhằm thu hút thêm khách du lịch quốc tế đến các khu vực phía Nam ít được biết đến của Campuchia.

Một chuyến đi đến Oudong bao gồm những gì?

Hướng dẫn viên du lịch Nao Sok khuyên bạn nên đến thăm vào sáng sớm hoặc chiều tối, không chỉ để trốn cái nóng oi bức khét tiếng của Campuchia, mà còn để ngắm bình minh và hoàng hôn trên quần thể này.

Anh cũng khuyên du khách nên dành trọn một ngày để trải nghiệm bằng cách ghé thăm Trung tâm Vipassana Phật giáo Campuchia gần đó, nơi cung cấp các trải nghiệm thiền định cho du khách, sau đó ghé thăm chợ Oudong và ghé thăm một homestay hoặc nhà hàng địa phương để cảm nhận cuộc sống thường nhật của người dân Campuchia.

Thưởng thức ẩm thực tại Oudong, Campuchia. (Nguồn: kampatour.com)

Những du khách đã từng đến Angkor Wat sẽ thấy Oudong rất khác biệt. Không có cửa hàng, quầy hàng lưu niệm hay máy bán hàng tự động. Vào cửa miễn phí, nhưng không có biển báo hay bản đồ, và sóng điện thoại di động không ổn định.

Công ty du lịch Asia Desk cung cấp xe ôtô có máy lạnh và hướng dẫn viên nói tiếng Anh, cùng với nước uống và đồ ăn nhẹ, vì những thứ này rất khó tìm thấy ở Oudong.

Để vào bên trong các ngôi chùa hoặc trung tâm thiền định, du khách cần đảm bảo vai và đầu gối được che chắn, ngay cả khi trời nóng bức.

Nhà văn người Anh Marissa Carruthers, người đã sống ở Phnom Penh từ năm 2012, thường xuyên đến Oudong và dẫn bạn bè đến đó khi họ từ nước ngoài đến thăm.

Cô nói thêm: "Một chuyến đi đến Oudong mang đến cái nhìn chân thực về quá khứ của Campuchia mà không có đám đông khách du lịch, cơ hội giao lưu với người dân địa phương - và một số bức ảnh tuyệt vời để chia sẻ trên mạng xã hội"./.

