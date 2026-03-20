Chiều 19/3, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) xác nhận thủ đô Tokyo chính thức bước vào mùa hoa anh đào khi những bông hoa đầu tiên của cây hoa anh đào mẫu giống Somei Yoshino ở đền Yasukuni hé nở.

Sự kiện này đánh dấu mùa hoa được chờ đợi nhất trong năm của người dân thủ đô Tokyo và du khách quốc tế.

Khoảng 14h ngày 19/3, tại đền Yasukuni ở quận Chiyoda của Tokyo, nhân viên JMA đã kiểm tra cây mẫu Somei Yoshino - tiêu chuẩn để xác định thời điểm hoa anh đào nở tại Tokyo và xác nhận có 61 bông hoa đã nở, qua đó chính thức công bố “hoa anh đào đã nở tại Tokyo.”

Năm nay, hoa anh đào tại Tokyo nở sớm hơn mức trung bình nhiều năm và sớm hơn 5 ngày so với năm ngoái.

Ông Kawakami Toshiaki - chuyên gia kỹ thuật của Đài Khí tượng khu vực Tokyo - cho biết nhiệt độ cao trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 đã thúc đẩy quá trình nở hoa nhanh hơn so với trung bình hằng năm. Nếu thời tiết tiếp tục xu hướng ấm lên, thời điểm để hoa anh đào nở rộ có thể chỉ mất 5 ngày, thay vì khoảng 1 tuần như bình thường.

Cũng trong ngày 19/3, thành phố Hiroshima ở tỉnh cùng tên cũng công bố hoa anh đào nở, sớm hơn 7 ngày so với năm ngoái và 6 ngày so với trung bình hằng năm.

Việc hoa anh đào được chính thức xác nhận nở những bông đầu tiên là khởi đầu cho ngày hội hoa anh đào đối với người dân thủ đô Tokyo và du khách quốc tế - sự kiện thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 tuần và thu hút rất đông người tới thưởng lãm. Tuy nhiên, mùa hoa anh đào năm nay ở Nhật Bản có thể ít nhiều sẽ chịu tác động bởi giá nhiên liệu tăng cao do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Theo một công ty vận hành thuyền tham quan dọc sông Sumida, công ty đã nhận được nhiều đơn đặt chỗ trước nhưng giá nhiên liệu tăng sẽ đội thêm chi phí dịch vụ.

Do công ty không thể tăng giá vé đối với các tour đặt trước nên chỉ có thể điều chỉnh giá vé từ ngày 15/4 với gói tiêu chuẩn tăng 1.000 yen lên 13.000 yen (khoảng 82 USD) để bù đắp mức tăng giá dầu diesel và nhân công. Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn cũng có thể khiến nhiều người dân Nhật Bản thắt chặt chi tiêu trong mùa hoa anh đào so với các năm trước.

Khảo sát trực tuyến của một công ty tư nhân đối với 2.500 người trong độ tuổi từ 15 - 79 về kế hoạch ngắm hoa anh đào năm nay cho thấy chỉ có 38% cho biết “có kế hoạch” hoặc “có thể” thực hiện kế hoạch, giảm 2,1 điểm phần trăm so với năm ngoái. Đây là năm đầu tiên tỷ lệ này giảm sau 5 năm. Ngoài ra, ngân sách dự chi cho việc ngắm hoa anh đào năm nay trung bình là 6.383 yen/người, giảm 13% so với năm ngoái.

Dựa trên số liệu này, ước tính quy mô thị trường chi tiêu sẽ giảm gần 20% so với năm ngoái, xuống còn 234,1 tỷ yen (tương đương 1,48 tỷ USD), cho thấy xu hướng thắt chặt chi tiêu của người Nhật Bản trước tình hình lạm phát hiện nay.

Ngược lại, các công ty cung cấp dịch vụ “ngắm hoa anh đào tại chỗ” lại nở rộ. Theo đó, các công ty này sẽ nhận trang trí văn phòng làm việc bằng hoa anh đào nhân tạo và cung cấp đồ ăn, đồ uống tương tự bữa tiệc hoa anh đào.

Như vậy, người sử dụng dịch vụ vẫn có thể tận hưởng cảm giác ngắm hoa anh đào trong nhà hay văn phòng (sau giờ làm việc) mà không cần phải di chuyển hoặc không phải lo lắng về thời tiết cũng như nguy cơ bị dị ứng phấn hoa.

Theo một công ty chuyên về dịch vụ này ở Tokyo, công ty đã nhận được khoảng 30 đơn đặt hàng trong tháng 3-4, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái./.

