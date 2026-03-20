Đà Nẵng khai trương hai đường bay quốc tế trực tiếp từ Manila và Bali

Chiều 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện chào mừng các chuyến bay mới từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Vào lúc 15 giờ 20 phút, chuyến bay mang số hiệu Z2824 của Philippines AirAsia khởi hành từ Manila đã đưa 180 hành khách đầu tiên đến thành phố. Đường bay này sẽ được vận hành với tần suất bốn chuyến mỗi tuần vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ nhật bằng tàu bay Airbus A320.

Du khách trên chuyến bay QZ480 từ Indonesia vui mừng trước sự chào đón nồng nhiệt của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tiếp đó, vào lúc 17 giờ 55 phút, chuyến bay số hiệu QZ480 của Indonesia AirAsia từ Bali cũng đã hạ cánh an toàn cùng 180 hành khách. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối trực tiếp thiên đường du lịch Bali với Đà Nẵng, được khai thác với tần suất bốn chuyến mỗi tuần.

Sự kiện khai trương có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam cùng nhiều cơ quan ban ngành và du khách. Ngay tại sân đỗ, hai chuyến bay đã được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng trang trọng cùng nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật và tặng hoa cho hành khách.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận định việc mở các đường bay này mang ý nghĩa rất tích cực. Các tuyến bay mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu văn hóa, thương mại và tăng cường trao đổi khách trong khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại sự kiện, bà Jane Runkat, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam chia sẻ sự vui mừng trước cột mốc đặc biệt này. Bà cho biết trong năm 2025, đã có hơn 300.000 lượt công dân hai nước qua lại thăm viếng lẫn nhau. Tuyến bay Bali đi Đà Nẵng là chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối hai thành phố, mở ra một cánh cửa mới cho du lịch, giao thương và hợp tác song phương.

Cắt băng chào mừng du khách trên 2 chuyến bay thẳng đầu tiên từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) đến với thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trong hai tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, tăng 16,6 phần trăm so với cùng kỳ. Việc có thêm hai đường bay mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thu hút mạnh mẽ hơn dòng khách quốc tế đến với thành phố trong thời gian tới./.