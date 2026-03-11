Trao trả tài sản gần 150 triệu đồng cho du khách Ấn Độ bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng

Ngày 11/3, thông tin từ Công an cửa khẩu tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng trao trả tài sản trị giá gần 150 triệu đồng cho một hành khách nước ngoài bỏ quên tại sân bay.

Trước đó, ngày 5/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực Nhà ga T1 thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện một balo màu trắng bị bỏ quên.

Qua kiểm tra sơ bộ, bên trong balo có nhiều tài sản giá trị gồm 5.000 USD, gần 40.000 Rubee, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân, với tổng giá trị ước tính gần 150 triệu đồng.

Ngay khi nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu số tài sản trên là ông P.A. (quốc tịch Ấn Độ).

Theo thông tin xác minh, ông P.A. đến Việt Nam du lịch, sau đó thực hiện hành trình bay từ Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh trước khi nối chuyến trở về Ấn Độ. Lực lượng chức năng đã phối hợp với đại diện hãng hàng không và các đơn vị liên quan bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

Khi nhận được thông báo tìm thấy hành lý thất lạc, nam du khách đã gửi thư cảm ơn các lực lượng chức năng tại sân bay. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của các lực lượng chức năng, toàn bộ tài sản đã được tìm thấy và giữ nguyên vẹn, không bị thất lạc./.

Trao trả tài sản cho người bị mất: Nhân lên niềm vui ngày cuối năm Lực lượng Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận số tài sản trị giá khoảng 40 triệu đồng do 2 người dân nhặt được và trao trả cho hai người đánh rơi là chị Hoàng Thị Hiền và anh Đặng Tấn Phi.