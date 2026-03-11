Vụ tàu cá mất liên lạc trên biển: Tìm thấy thi thể hai ngư dân trôi dạt vào bờ

Liên quan đến vụ việc một tàu cá tỉnh Quảng Trị mất liên lạc khi đánh bắt trên biển, chiều 11/3, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin, thi thể hai ngư dân trên tàu được phát hiện dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, hai thi thể được xác định là: Ông L.N.S. (sinh năm 1973) và ông P.V.K. (sinh năm 1972), cùng trú tại xã Phú Trạch, Quảng Trị. Theo ông Phạm Minh Cảnh, thi thể các nạn nhân được phát hiện dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/3, người thân đã vào nhận diện và đưa về địa phương để lo hậu sự. Riêng tàu cá 2 ngư dân sử dụng để ra khơi vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, ông L.N.S và ông P.V.K lên tàu cá mang số hiệu QB93827-TS, xuất bến tại Cảng La, xã Phú Trạch để ra khơi đánh bắt hải sản vào ngày 25/2.

Đến đầu tháng 3, do không liên lạc được với các ngư dân tàu QB93827-TS, người thân đã trình báo chính quyền nhờ tìm kiếm.

Theo thông tin trình báo, tàu cá cùng 2 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng phát hiện tín hiệu của tàu cá QB93827-TS đã bị mất kết nối từ 23 giờ 5 phút, ngày 5/3./.

Đưa tàu cá và 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn vào bờ an toàn Sau khi tiếp cận tàu cá gặp nạn, cán bộ, chiến sỹ tàu 950 đã nhanh chóng ổn định tình hình, thăm hỏi, động viên tinh thần các ngư dân, đồng thời khẩn trương triển khai làm dây lai kéo tàu cá.