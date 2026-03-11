Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông vẫn bị gián đoạn bởi chiến sự

Theo thông tin cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam, đến hôm nay (ngày 11/3), không phận khu vực Trung Đông vẫn chưa trở lại trạng thái khai thác bình thường, nhiều vùng thông báo bay (FIR) trong khu vực vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc đóng cửa từng phần, khiến hoạt động khai thác bay quốc tế qua khu vực này tiếp tục bị gián đoạn và phải điều chỉnh đường bay.

Cụ thể, FIR Doha (Qatar) vẫn duy trì tình trạng hạn chế hoạt động bay, các chuyến bay quá cảnh qua FIR Doha tiếp tục bị hạn chế, trong khi một số chuyến bay đến/đi sân bay Doha được phép khai thác với số lượng hạn chế thông qua các hành lang bay tạm thời và phải được cơ quan hàng không Qatar chấp thuận trước.

Đối với FIR Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất-UAE), khu vực này tiếp tục áp dụng biện pháp đóng cửa một phần, cho phép các chuyến bay đến/đi khai thác theo các tuyến bay và điểm bay được chỉ định, đồng thời áp dụng các biện pháp điều tiết luồng không lưu và kiểm soát chặt chẽ hoạt động bay trong FIR.

Các chuyến bay quá cảnh chỉ được phép khai thác trên một số hành lang bay nhất định theo quy định của điện văn thông báo hàng không hiện hành.

Với lý do này, trong giai đoạn từ ngày 12-13/3, Hãng hàng không Qatar Airways (Qatar) đã hủy 13 chuyến bay (gồm 9 chuyến bay chở khách và 4 chuyến bay chở hàng), làm gần 2.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Hãng hàng không Emirates (UAE) tiếp tục hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai-Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại, ảnh hưởng gần 1.300 hành khách trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, Hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay EK392/EK393 (Dubai-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại), EK394/EK395 (Dubai-Hà Nội và ngược lại) và EK370/EK370 (Dubai-Bangkok-Đà Nẵng và ngược lại) theo lịch trình trước đó.

Với Hãng hàng không Etihad Airways (UAE), trong giai đoạn từ ngày 11-13/3, Hãng đã khai thác trở lại cặp chuyến bay chở khách EY430/EY433 (AUH-HAN/HAN-AUH), vận chuyển gần 1.000 hành khách; các chuyến bay chở hàng của hãng vẫn được khai thác theo kế hoạch.

Về diễn biến giá nhiên liệu hàng không, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận tình hình nguồn cung vẫn ở trạng thái căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, mặc dù giá dầu thô Brent đã giảm xuống khoảng 88 USD/thùng và giá Jet-A1 chốt phiên ngày 10/3 ở mức 142,99 USD/thùng, giá bình quân tháng 3/2026 là 167,294 USD/thùng.

“Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không trong nước đang nỗ lực đàm phán với khách hàng và đối tác để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu phục vụ hoạt động khai thác hàng không,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh./.

Xung đột Trung Đông làm gián đoạn chuỗi kết nối hàng không quốc tế Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với các hãng bay nước ngoài đi, đến Việt Nam tăng tần suất khai thác để hỗ trợ khách có nhu cầu đi lại bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột Trung Đông.