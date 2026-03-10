Gỡ vướng nguồn cung vật liệu cho dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi

Tại Cà Mau, Dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi với tổng chiều dài khoảng 81 km gồm 2 dự án Cà Mau-Cái Nước và Cái Nước-Đất Mũi.

Thời điểm này, nhà thầu, đơn vị thi công đang tập trung nhân công, trang thiết bị máy móc để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra, đặc biệt tăng cường giải pháp về nguồn cung vật liệu cho công trình là trọng tâm.

Theo lãnh đạo Ban Trường Sơn Nam (thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), đơn vị chịu trách nhiệm thi công đoạn Cà Mau-Cái Nước, có tổng chiều dài 42 km, quy mô 4 làn xe, trên tuyến bố trí tổng cộng 4 nút giao, dự kiến bố trí 1 trạm dừng nghỉ; quy mô đường cấp 3. Hiện nay đơn vị đang bố trí hàng trăm mũi thi công trên toàn tuyến, nhất là triển khai thi công các cầu trên tuyến; trong đó đẩy nhanh thi công cầu Sông Đốc 1 và cầu Sông Đốc 2.

Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam Phan Ngọc Dũng cho biết quán triệt tinh thần quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), ngay từ sau Tết Nguyên đán, Ban Trường Sơn Nam đã chỉ đạo các đơn vị thi công huy động trang thiết bị máy móc, công nhân, vật liệu để thi công và đảm bảo chất lượng hiệu quả của công trình. Hiện các đơn vị thi công đã bố trí đầy đủ lực lượng, thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” xuyên đêm trên toàn dự án.

Trong thời gian thi công, ban điều hành luôn bám sát hiện trường, cùng với anh em công nhân trong những ngày trước trong và sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động các nguồn vật liệu cung ứng đúng thời điểm, đảm bảo tiến độ theo từng công đoạn thi công. Các hạng mục đang tập trung thực hiện như đường công vụ, đào bốc hữu cơ, bãi phụ trợ… về phần cầu đang tập trung thực hiện hạng mục cọc khoan nhồi, bệ đúc dầm và có những cầu đang triển khai thi công phần móng - ông Dũng cho biết.

Tỉnh Cà Mau không có các loại vật liệu cát, đất, đá, trong khi nhu cầu cho dự án rất lớn, ước tính cát san lấp khoảng 26 triệu m3 cát, cát bêtông khoảng 2,1 triệu m3, đất đắp khoảng 1,2 triệu m3… Để giải quyết về vấn đề vật liệu cho dự án, các địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo điều kiện cho đơn vị như thành phố Cần Thơ đã cấp giấy phép khai thác 17,203 triệu m3 cát biển, hiện đang tranh thủ điều kiện thời tiết để khai thác.

Tỉnh Vĩnh Long đã cấp giấy phép thăm dò, đang hoàn thiện hồ sơ khảo sát 1 mỏ cát với trữ lượng 1,5 triệu m3, tỉnh Đồng Tháp đang trình ký cấp giấy phép thăm dò 4 mỏ cát với trữ lượng dự kiến 1,8 triệu mét khối, tỉnh An Giang đã họp hội đồng cấp giấy phép 1 mỏ trữ lượng 0,931 triệu m3.

Hiện đơn vị thi công đã kiến nghị chính quyền địa phương đẩy nhanh thủ tục hồ sơ đưa vào khai thác các mỏ cát, đá. Đồng thời, kiến nghị thêm 2 mỏ đá khai thác phục vụ công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực tỉnh Bình Dương cũ) và tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ).

Cũng theo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đến nay các mũi thi công trên công trường cao tốc Cà Mau-Đất Mũi được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng theo tiến độ kế hoạch đề ra. Đến nay đạt giá trị trên 2.250 tỷ đồng; trong đó tập kết nhiên liệu và thi công các hạng mục công trình đạt giá trị trên 1.700 tỷ đồng./.

