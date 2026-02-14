Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 14/2 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 18 vụ (27,78%), giảm 8 người chết (20,93%), giảm 6 người bị thương (18,42%).

Các vụ tai nạn giao thông này đều xảy ra trên đường bộ, giảm 18 vụ (25,71%), giảm 8 người chết (19,05%), giảm 6 người bị thương (16,22%) so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.013 trường hợp vi phạm trên đường bộ; tạm giữ 101 xe ôtô, 2.496 xe môtô, 102 phương tiện khác; tước 283 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.668 trường hợp.

Vi phạm về nồng độ cồn có 2.145 trường hợp; vi phạm về tốc độ có 2.219 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 26 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp.

Bên cạnh đó còn phát hiện 117 trường hợp chở quá số người quy định; 17 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định; 56 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 6 trường hợp dương tính với ma túy.

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.299 trường hợp vi phạm (242 xe khách, 146 xe tải, 183 xe con, 13 xe container, 700 môtô, 15 phương tiện khác); phạt tiền ước tính gần 2,4 tỷ đồng; trừ điểm, tước giấy phép lái xe 189 trường hợp, tạm giữ 149 phương tiện.

Lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm tốc độ (418 trường hợp, chiếm 32,2%), vi phạm nồng độ cồn (159 trường hợp, chiếm 12,2%), đi không đúng phần đường, làn đường (88 trường hợp, chiếm 6,8%), dừng, đỗ sai quy định (85 trường hợp, chiếm 6,5%), chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (49 trường hợp, chiếm 3,8%), giao xe cho người không đủ điều kiện (39 trường hợp, chiếm 3%); chở quá số người quy định (19 trường hợp, chiếm 1,5%)...

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm trên tuyến đường bộ; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 13 trường hợp; tước giấy chứng nhận, tem kiểm định 1 trường hợp; tước phù hiệu 4 trường hợp. Cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra, xử lý 7 trường hợp vi phạm trên đường thủy và 5 trường hợp vi phạm trên đường sắt.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, trong cùng ngày, hệ thống giám sát của các địa phương ghi nhận 5.260 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đã gửi thông báo phạt nguội tới 1.119 trường hợp; số trường hợp xử phạt do Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương khác phát hiện, gửi thông tin để xử lý là 69.

Còn qua thiết bị nghiệp vụ, đã ghi nhận 2.816 trường hợp vi phạm, trong đó lập biên bản nóng 1.942 trường hợp; gửi thông báo phạt nguội 1.070 trường hợp. Cục Cảnh sát giao thông chuyển tin để xác minh, xử lý 12 trường hợp./.

