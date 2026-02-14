Trạm dừng chân nghĩa tình "tiếp sức” người dân trên nhiều tuyến đường quốc lộ

Hiện nay, nhiều lao động làm việc xa nhà vượt hàng trăm cây số bằng xe gắn máy qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp để về quê đón Tết Nguyên đán.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp và các lực lượng liên quan đã phối hợp tổ chức mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” trên nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Từ chiều 13/2 đến nay, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên xã Tháp Mười đã tổ chức "Trạm dừng chân nghĩa tình" trên Quốc lộ N2 thuộc xã Tháp Mười để phát tặng nước uống đóng chai, khăn lạnh, bánh ngọt, sữa… cho người dân trên đường về quê; đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở bà con bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Gia đình chị Đặng Thị Hồng Thanh vượt hơn 150km bằng xe gắn máy từ Thành phố Hồ Chí Minh về thăm quê ở xã Mỹ Thọ (tỉnh Đồng Tháp).

Chị Thanh chia sẻ: “Gia đình tôi đi xe máy đường xa cũng khá mệt. Khi ghé "Trạm dừng chân nghĩa tình" trên Quốc lộ N2, tôi được phát nước uống, khăn lạnh, con tôi còn được tặng sữa và bánh, cùng với đó là những lời nhắc nhở chạy xe an toàn, những lời chúc mừng năm mới, tôi cảm thấy rất vui.”

Trong dòng người về quê ăn Tết lưu thông trên Quốc lộ N2, anh Lê Quang Huy đi máy từ Bình Dương về quê ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

"Trạm dừng chân nghĩa tình" trên Quốc lộ N2, thuộc xã Tháp Mười đã trở nên quen thuộc bởi mỗi dịp lễ, Tết trở về quê, anh thường ghé lại nghỉ ngơi. Anh Huy chia sẻ, chai nước và chiếc khăn lạnh từ trạm dừng chân thể hiện sự quan tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên đối với người dân từ xa trở về quê, giúp anh có thêm sức để tiếp tục hành trình.

Vào dịp lễ, Tết, trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp như: Quốc lộ 1, Quốc lộ N2, Quốc lộ 80, Quốc lộ 30… rất đông người lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh trở về quê tại Đồng Tháp, An Giang. Trong quá trình di chuyển, nhiều người mệt mỏi, buồn ngủ. Việc phát tặng nước uống, khăn lạnh... giúp họ giảm bớt mệt mỏi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp phát tặng nước uống, khăn lạnh cho người dân trên đường về quê đón Tết. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên xã Châu Thành tổ chức "Trạm dừng chân nghĩa tình" trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Châu Thành. Công an nhiều xã, phường trong tỉnh cũng phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức "Trạm dừng chân nghĩa tình" trên những tuyến đường có đông người về quê ăn Tết. Các trạm được bố trí tại khu vực dễ quan sát, đặt biển báo cách khoảng 50m, giúp lái xe nhận biết, giảm tốc độ, dừng đỗ an toàn.

Thượng úy Nguyễn Minh Nhựt, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị tổ chức mô hình "Trạm dừng chân nghĩa tình" nhằm tiếp sức cho người tham gia giao thông, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở về trật tự an toàn giao thông.

Mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, mệt mỏi của người dân sau hành trình dài trở về quê, mà còn tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an và nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thượng úy Nguyễn Minh Nhựt cho biết thêm: "Trạm dừng chân nghĩa tình" là mô hình dân vận được Công an tỉnh Đồng Tháp duy trì hoạt động trong nhiều năm qua, đặc biệt vào các dịp lễ lớn và Tết, hoạt động trên tinh thần tự nguyện và xã hội hóa các nguồn kinh phí, theo phương châm “An toàn, tiết kiệm, hiệu quả”./.

