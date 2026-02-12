550 lao động được hỗ trợ về quê đón Tết trên chuyến bay Vietnam Airlines

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chương trình “Chuyến bay Công đoàn-Xuân 2026” đưa 550 người lao động xa quê trở về đoàn tụ cùng gia đình, tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc sum vầy trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với mỗi người con đất Việt, đặc biệt là những người ở xa quê hương, Tết Nguyên đán là thời điểm thiêng liêng để hành hương về cội nguồn, tri ân tiên tổ và sum vầy bên gia đình, kết nối yêu thương sau một năm xa cách. Thế nhưng, với không ít người lao động, hành trình trở về ấy lại trở nên xa xôi, cách trở bởi những nỗi lo toan cơm áo đời thường.

Thấu hiểu điều kiện, hoàn cảnh và nỗi lòng của người lao động, nhiều năm qua, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Vietnam Airlines đều phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “Chuyến bay Công đoàn” nhằm hiện thực hóa ước mơ sum vầy, giúp người lao động có một cái Tết đoàn viên đúng nghĩa.

Quy mô chương trình không ngừng được mở rộng cả về số lượng chuyến bay và số lượng đoàn viên được thụ hưởng. Nếu như năm 2023, “Chuyến bay Công đoàn” của Vietnam Airlines chỉ đưa từ 80-100 người lao động về quê đón Tết thì đến Tết Ất Tỵ 2025, Hãng đã phối hợp thực hiện thành công chương trình “Chuyến bay Công đoàn-Xuân 2025” với 2 chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh đưa 450 người lao động về quê đón Tết.

Sang năm nay, Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình đạt quy mô tổng lực với 3 chuyến bay chuyên biệt, đưa 550 người lao động về quê. Các chuyến bay cất cánh từ Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với các cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Bắc và miền Trung, bao gồm Hà Nội, Vinh và Huế.

Điểm nhấn nhân văn của chương trình năm nay là việc Vietnam Airlines trực tiếp hỗ trợ 50 vé máy bay miễn phí cho những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với 500 hành khách còn lại, Hãng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 10% và ưu tiên bố trí tải cung ứng ngay trong giai đoạn cao điểm kịch trần.

Ông Đào Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Vietnam Airlines chia sẻ: “Mỗi tấm vé trao đi không chỉ là một vị trí ghế ngồi trên chuyến bay mà là một nhịp cầu nối tết đoàn viên cho người lao động. Chúng tôi tin rằng thành công của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng những con số, mà còn bằng nụ cười hạnh phúc của người lao động khi được sum vầy bên người thân sau một năm dài xa cách.”

Để bảo đảm các chuyến bay được tổ chức an toàn, chu đáo và ý nghĩa, mang tới hành trình trở về trọn vẹn nhất cho người lao động, Vietnam Airlines đã huy động toàn bộ hệ thống, từ khối khai thác đến dịch vụ mặt đất cùng tham gia. Tại sân bay, hành khách được phục vụ tại quầy thủ tục riêng, được tiễn chân bằng nghi thức trang trọng. Trên khoang khách, không khí Tết Việt được tái hiện tinh tế qua sự phục vụ tận tâm, như một lời tri ân dành cho những đóng góp thầm lặng của người lao động trong suốt một năm qua.

“Chuyến bay Công đoàn-Xuân 2026” không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc giữa Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam với cộng đồng. Những chuyến bay nghĩa tình là món quà ý nghĩa mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Vietnam Airlines cùng nhau trao tặng người lao động, mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng và hạnh phúc trọn vẹn./.

Vietnam Airlines khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm dịp Tết Nguyên đán 2026 Vietnam Airlines tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.