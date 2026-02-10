Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi khai thác tạm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 10/2, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và làm việc để đánh giá tiến độ thi công, điều kiện kỹ thuật và bàn phương án khai thác tạm đoạn tuyến dài hơn 35km nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Kết luận buổi làm việc, ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là chỉ thông xe tạm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu khi tuyến đường đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, chưa đảm bảo an toàn thì chưa được phép thông xe.

Ban Quản lý dự án 85 cần khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn thiếu của dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Tối đa 5 ngày tới phải hoàn thành toàn bộ việc sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo, rào chắn, biển chỉ dẫn lý trình trên tuyến dự kiến thông xe tạm. Các phần việc này cần được làm hoàn chỉnh, đầy đủ, rõ ràng để người tham gia giao thông dễ quan sát, dễ nhận diện, lưu thông an toàn, đúng tốc độ.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ông Bùi Xuân Dũng yêu cầu trước khi thông xe Ban Quản lý dự án 85 cần phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa lần cuối, thống nhất phương án tổ chức giao thông.

Việc thông xe tạm phải đi cùng với phương án tổ chức giao thông rõ ràng, có biển hạn chế tốc độ, bố trí lực lượng hướng dẫn, kiểm soát tốc độ, xử lý tình huống phát sinh. Các ban quản lý dự án chủ động quyết định thời điểm thông xe, nhưng phải chịu trách nhiệm toàn diện về điều kiện an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.

Theo ông Bùi Xuân Dũng, trước mắt, các đơn vị cần nghiên cứu theo hướng khai thác tạm và thu phí một chiều (từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai) trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. VEC sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng tại đầu ra tuyến. Với chiều ngược lại (từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ thông xe khi các đơn vị hoàn thiện toàn bộ phương án thu phí.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc VEC cho biết, VEC sẽ nỗ lực lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, hoàn thiện hạ tầng để phục vụ khai thác tạm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. VEC đề nghị Ban Quản lý dự án 85 phối hợp hoàn thiện hạ tầng điện, cọc tiêu, điều chỉnh làn xe, đảm bảo đồng bộ trước khi thông xe tạm.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngành chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai phối hợp với VEC điều tiết giao thông tại các khu vực kết nối, đặc biệt trong giai đoạn đầu triển khai thu phí tạm. Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương khai thác tạm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Bộ Xây dựng sớm xem xét, chấp thuận bằng văn bản phương án tổ chức thu phí tạm, không bố trí barie tại cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Theo đại diện lực lượng cảnh sát giao thông, đến nay trên tuyến chính cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (đoạn dự kiến đưa vào khai thác tạm) vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Để đảm bảo an toàn giao thông, trước khi đưa vào khai thác, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh sơn vạch kẻ đường, biển báo và toàn bộ các hạng mục an toàn giao thông, đề ra phương án tổ chức lưu thông rõ ràng.

Theo Ban Quản lý dự án 85, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 dự án thành phần. Trên tuyến dự kiến có 3 trạm thu phí (mỗi dự án thành phần 1 trạm). Tuy nhiên, hiện cả 3 trạm thu phí đều chưa được xây dựng.

Theo kế hoạch, đoạn tuyến khai thác tạm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc dự án thành phần 2 và thành phần 3. Đến nay, tuyến chính dự án thành phần 2 đến dự án thành phần 3 đã hoàn thành toàn bộ hơn 18km mặt đường bê tông nhựa, đang tiếp tục thi công hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 12/2.

Các nút giao, nhánh kết nối đang gấp rút được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 1/3/2026. Dự án thành phần 3 đã hoàn thiện tuyến chính, đang xây dựng trạm cân, khu vực quay đầu xe.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 cam kết sẽ hoàn tất đóng các đường ngang và các hạng mục còn lại tại cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trong 3 ngày tới.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 đã xây dựng phương án tổ chức giao thông và sẽ trình ngành chức năng thẩm định. Đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thông xe tạm theo đúng quy định, đảm bảo lưu thông an toàn./.

