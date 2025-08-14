Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Chiều 14/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực tế công trường Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Tại nơi đến kiểm tra, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực của ngành chức năng Đồng Nai trong quá trình giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, dồn lực thi công, đảm bảo Dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, Dự án thành phần 1 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công.

Trên công trường dự án, liên danh nhà thầu huy động hơn 800 nhân lực, máy móc triển khai hàng chục mũi thi công cầu và đường. Đến nay, giá trị sản lượng tại Dự án thành phần 1 đạt hơn 46%.

Về vật liệu xây dựng, Dự án thành phần 1 cần gần 2,4 triệu m3 đất đắp. Hiện Đồng Nai đã cấp phép cho các đơn vị khai thác đất tại 6 khu vực với khối lượng khoảng 1,3 triệu m3, phần còn lại nhà thầu chủ động mua từ các mỏ đất thương mại.

Đối với đá, nhu cầu dự án hơn 700.000m3, ngành chức năng Đồng Nai đã phân khai (phân bổ, khai thác) đầy đủ nguồn đá cho các nhà thầu và chủ mỏ, nhà thầu đã đưa về công trường gần 50% đá xây dựng. Nguồn đất và đá cơ bản đáp ứng nhu cầu tại Dự án thành phần 1.

Tới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa công tác thi công cả ban ngày và ban đêm; phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, góp phần giải quyết bài toán kết nối giao thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Linh, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài hơn 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài trên 34km, chia làm 2 dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần 1 dài 16km, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Các đơn vị phấn đấu cuối năm nay cơ bản hoàn thành Dự án thành phần 1./.

