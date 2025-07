Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu: Còn hai cầu chưa đảm bảo tiến độ

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ nay là Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4 vừa qua và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng Chín tới. Tuy nhiên, đến nay còn hai cây cầu vượt ngang chưa đảm bảo tiến độ.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu dài 19,5km điểm đầu dự án nối với dự án thành phần 2 đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai, điểm cuối giao với Quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh mới). Dự án có tổng vốn hơn 4.963 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 6/2023.

Trên tuyến có 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh, trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải thi công 14,2km đường; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 thi công 5,3km đường và hai cầu vượt; Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công chín cầu.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp - Chủ đầu tư dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đến nay phần mặt đường chính của dự án đã hoàn thành.

Sản lượng thi công đạt khoảng 87%, trong đó phần đường đơn vị thi công đã thi công các hạng mục chính như cơ bản hoàn thành mặt đường bêtông nhựa, hệ thống sơn kẻ đường, lắp dải phân cách giữa, hàng rào, biển báo...

Hiện nay, các đơn vị đang thi công hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và phạm vi nút giao đường Hội Bài-Phước Tân.

Về phần cầu, trên toàn tuyến chính có 4/11 cầu đã cơ bản hoàn thành; 5 cầu dự kiến sẽ xong trước 15/7 tới.

Tuy nhiên, hiện nay còn hai cầu tại Km42+167, Km46+504 đang bị chậm tiến độ do nhà thầu chậm trễ trong việc tập trung thi công.

Hiện hai cây cầu này mới được đổ trụ, chưa được thi công phần dầm cầu. Chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị sớm tập trung lực lượng, máy móc triển khai thi công để kịp tiến độ đề ra.

Trong số này có một số cầu vượt nằm trên tuyến đường trục chính, nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao, do đó chưa đảm bảo điều kiện khai thác an toàn nếu mở tuyến. Do đó, đơn vị thi công đã khoá các tuyến đường vào, chỉ xe phục vụ công trình mới được di chuyển vào trong cao tốc.

Theo Ban Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp, ngày 27/6 vừa qua Quốc hội đã bấm nút thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án tăng khoảng 3.714 tỷ đồng, trong đó Dự án thành phần 3 điều chỉnh tăng khoảng 2.026 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư.

Năm 2025, giá trị đã giải ngân của dự án khoảng 461/1.276 tỷ đồng, đạt 36,15%, phấn đấu giải ngân hết vốn trong năm 2025./.

Cầu vượt nút giao Bà Rịa-Châu Pha cũng đang còn ngổn ngang. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Đề xuất tăng tổng mức đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thêm 3.714 tỷ đồng Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng mức đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tăng thêm là 3.714 tỷ đồng - dự kiến bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025 là 2.854 tỷ đồng, và 2026-2030 là 860 tỷ đồng.