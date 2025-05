Đề xuất Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu 'đội vốn' đầu tư 3.700 tỷ đồng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo tờ trình, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất điều chỉnh tăng hơn 3.700 tỷ đồng, từ 17.837 tỷ đồng lên 21.551 tỷ đồng. Trong đó, Dự án thành phần 1 tăng từ 6.240 tỷ lên 6.693 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 tăng từ 6.407 tỷ lên 7.642 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 tăng từ 5.190 tỷ lên 7.216 tỷ đồng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng nêu ra nguyên nhân dẫn đến “đội vốn” tại Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Cụ thể, kết quả rà soát cho thấy, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án dự kiến khoảng 9.856 tỷ đồng, tăng 3.227 tỷ đồng so với phương án ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu là do bước thực hiện giải phóng mặt bằng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm và chuẩn xác lại khối lượng, cơ cấu diện tích các loại đất bị ảnh hưởng; chuẩn xác lại khối lượng và chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật; biến động về đơn giá bồi thường trên địa phận hai tỉnh dự án đi qua tại thời điểm thu hồi đất so với dự kiến; bổ sung nút giao khác mức liên thông với đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao (Đường tỉnh 991).

Mặt khác, nguồn chi phí xây dựng dự kiến tăng 487 tỷ đồng, từ 11.208 tỷ lên 11.695 tỷ đồng do quá trình triển khai, chủ đầu tư các dự án thành phần đã khảo sát chi tiết địa hình, địa chất, thuỷ văn và thoả thuận với cơ quan quản lý công trình hạ tầng có liên quan theo quy định, trên cơ sở đó, các giải pháp thiết kế được tối ưu (xử lý đất yếu, thiết kế công trình cầu…) nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, ổn định và an toàn trong khai thác; biến động đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình năm 2023 so với thời điểm lập chủ trương đầu tư; chi phí xây dựng tăng do đầu tư bổ sung hạng mục kiểm tra tải trọng xe theo quy chuẩn quy định; bổ sung nút giao khác mức liên thông với đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao.

Tờ trình cũng nêu ra nguồn vốn để triển khai dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 được đề xuất là 17.124 tỷ đồng (tăng 2.854 tỷ đồng). Trong đó, ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh tăng 1.144 tỷ đồng; ngân sách địa phương tăng 1.710 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 4.427 tỷ đồng, tăng 860 tỷ đồng).

Đối với nguồn ngân sách của địa phương cần bổ sung, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu cam kết bố trí đủ.

Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài dự án khoảng 53,7km (tỉnh Đồng Nai khoảng 34,2km; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 19,5km), quy mô giai đoạn 1 từ 4-6 làn xe, giai đoạn hoàn thiện mở rộng bảo đảm quy mô 6-8 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 dài 16km, tổng mức đầu tư được duyệt 6.012 tỷ đồng do tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 dài khoảng 18,2km, tổng mức đầu tư được duyệt 6.852 tỷ đồng do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5km, tổng mức đầu tư được duyệt 4.964 tỷ đồng do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ quan chủ quản.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026./.

