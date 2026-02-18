Va chạm giữa ôtô và xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Chiều 18/2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 18/2, tại Quốc lộ 28 (đoạn thuộc thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm), ôtô biển kiểm soát 61K-320.20 do anh Huỳnh H. (sinh năm 1996, trú tại Lâm Đồng) điều khiển theo hướng xã Bảo Lâm 5 đi xã Quảng Khê đã va chạm với xe máy biển số 47N1-220.28 chạy chiều ngược lại.

Xe máy do ông Nông Văn T. (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo vợ là bà Long Thị H. (sinh năm 1980) và con là cháu Nông Hải L.(sinh năm 2016), cùng trú tại địa phương.

Cú va chạm làm vợ chồng ông T. và bà H. tử vong tại hiện trường. Cháu L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu vực Bảo Lâm nhưng tiên lượng xấu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức cấp cứu nạn nhân và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 5, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu đồng thời triển khai giải tỏa hiện trường, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng đối với gia đình nạn nhân./.

Hàng nghìn phương tiện bị tạm giữ do vi phạm giao thông trong ngày mùng 2 Tết Trong ngày mùng 2 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm giao thông; tạm giữ 84 xe ôtô, 2.758 xe môtô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe.