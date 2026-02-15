Cảnh sát giao thông hỗ trợ khẩn cấp lái xe gặp sự cố sức khỏe trên cao tốc

Một lái xe đang điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình thì bị đau bụng dữ dội, đã được lực lượng Cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sáng 15/2, Tổ Cảnh sát giao thông số 2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt) gồm 4 cán bộ, chiến sỹ, do Thiếu tá Bùi Văn Tươi làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động từ Km259 đến Km230 trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình và ngược lại.

Khoảng 9 giờ, khi đến Km255, hướng Ninh Bình đi Hà Nội, tổ công tác phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 30L-870.74 do anh Đào Văn Đạo (sinh năm 1996, thường trú tại thôn Tư Sản, xã Phượng Dực, Hà Nội) điều khiển đang dừng đỗ tại làn dừng khẩn cấp.

Tổ công tác tiếp cận và được lái xe cho biết đang bị đau bụng dữ dội, không thể tiếp tục điều khiển phương tiện, cần được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tổ công tác đã cử Trung tá Phạm Công Chiến trực tiếp lái xe, Trung úy Đặng Đình Quang đi cùng để đưa lái xe vào viện. Thiếu tá Bùi Văn Tươi và Đại úy Phạm Ngọc Quí điều khiển xe cảnh sát đi phía trước để mở đường.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam (cũ), lái xe Đào Văn Đạo đã qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi bệnh tình.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở nhân dân về quê ăn Tết.

Các địa phương cũng thành lập các điểm hỗ trợ trên dọc tuyến giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người dân xử lý sự cố, tình huống phát sinh trong quá trình di chuyển; chủ động phối hợp, bàn giao nhiệm vụ giữa các địa bàn nhằm bảo đảm hành trình của nhân dân được liên tục, an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông đã công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng và Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 34 địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần hỗ trợ./.

